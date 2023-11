Transfrontalieri Svizzera, tassazione/ Nuovo addebito busta in paga: dal 3% al 6% (2 novembre 2023)

I transfrontalieri della Svizzera avranno una nuova tassazione sotto forma di “contributo” a favore del Sistema Sanitario italiano. Il Governo lo ha stabilito e pubblicato nella nuova bozza che descrive la Manovra di Bilancio del 2024.

L’obiettivo di questa misura, è destinata ai cittadini italiani (con residenza nel nostro Bel Paese), che lavorano in Svizzera, attirati quasi sicuramente da una retribuzione molto più alta rispetto a quella destinata dagli imprenditori del nostro territorio italiano.

Transfrontalieri in Svizzera e tassazione: che cosa cambia?

Per i transfrontalieri in Svizzera la nuova tassazione potrebbe essere una notizia di fine anno poco piacevole. L’obiettivo per il Governo, è quello di favorire i territori in cui vivono gli italiani che però lavorano oltre il confine, con una misura agevolativa nei confronti del SSN.

Si chiamerà “quota di compartecipazione“, e così come previsto dall’articolo 49 (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici), dovranno aderire una certa categoria di soggetti:

Lavoratori italiani con soggiorno e assunzione in Svizzera, ma che utilizzano il SSN; I Frontalieri in Svizzera; I familiari che sono a carico fiscale di ambe le categorie (le due sopracitate).

Il contributo – così come anticipato – andrà versato direttamente su una quota facente parte SSN, che verrà incassata dal territorio di residenza. La percentuale da applicare e da addebitare direttamente in busta paga al lavoratore transfrontaliero (che dovrà fare i conti con le nuove norme sul lavoro oltreconfine), sarà da un minimo del 3% fino ad un massimo del 6% sul salario al netto delle imposte.

All’interno del Disegno di Legge di Bilancio 2024, la normativa chiarisce che il contributo verrà destinato esclusivamente al personale medico e sanitario (una contromossa per accontentare i professionisti del settore delusi dai tagli pensionistici?) come “trattamento accessorio” e non oltre il 20% del salario tabellare lordo.

Per i transfrontalieri in Svizzera la tassazione verrà applicata nel momento in cui vi sarà l’approvazione ufficiale.











