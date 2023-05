Transporter 3/ Il terzo capitolo della saga oggi 19 maggio 2023 su Italia 1

Transporter 3, film di Italia 1 diretto da Olivier Megaton

Oggi, venerdì 19 maggio 2023, andrà in onda in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 il film d’azione del 2008 Transporter 3 (titolo originale: Le Transporteur 3). Questa pellicola d’azione è il terzo capitolo della saga omonima, ed è diretta dal regista, sceneggiatore, writer, grafico e pittore francese di origine italiana Olivier Megaton, e prodotta da Luc Besson, famoso regista e produttore francese. Il protagonista, Frank Martin, è interpretato dal famosissimo attore britannico Jason Statham, molto amato dal pubblico che apprezza il genere adrenalinico per la sua partecipazione alla saga Fast & Furious.

In questo terzo capitolo della saga d’azione Transporter 3, trasmesso da Italia 1 oggi, venerdì 19 maggio, in prima serata dalle ore 21,20, il protagonista Jason Statham è affiancato per la prima volta dall’attore statunitense Robert Knepper, noto per aver interpretato il terribile Theodore “T-Bag” Bagwell nella serie televisiva Prison Break; anche in questo lungometraggio l’artista veste i panni di un cattivissimo, quelli di Johnson, un terribile criminale.

Transporter 3, la trama del film

Il film Transporter 3 torna a raccontare la storia di Frank Martin (Jason Statham), un ex militare delle forze speciali, che ora lavora trasportando pacchi dal contenuto segreto. Questa volta le vicende si svolgono in Francia, dove un terribile criminale chiamato semplicemente Johnson costringe Martin a compiere delle consegne di merce illegale sotto la minaccia in un bracciale, che lo avvisa se l’uomo si allontana dalla propria auto per più di 24 metri, attivandosi e esplodendo. Frank si mette così in viaggio ma, quasi arrivato a destinazione, scopre che ciò che sta trasportando non è un oggetto illegale, bensì una persona.

Si tratta della figlia del ministro dell’Ucraina, Valentina (Natalya Rudakova). Johnson vuole ricattare il padre della ragazza, obbligandolo a firmare un accordo che permetterà al malavitoso di fare passare una serie di imbarcazioni cariche di materiale tossico. Una volta arrivato al luogo della consegna, Martin trova gli uomini di Johnson ad aspettarlo per cercare di ucciderlo e rapire la ragazza. L’uomo non si arrende e parte all’inseguimento per riuscire a salvare la giovane: chissà se riuscirà nella sua impresa.











