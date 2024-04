TRANSPORTER 3, ITALIA 1/ Curiosità, trama e cast del film con Jason Statham in streaming su Mediaset Infinity

Transporter 3, le curiosità del film in diretta streaming video su Mediaset Infinity

Proviamo a capire quali sono le curiosità del film d’azione Transporter 3, in onda oggi su Italia 1 in diretta streaming video su Mediaset Infinity. Il film è anche presente sulle piattaforme Infinity+ e Amazon Prime Video, in abbonamento.. La pellicola ha ottenuto un importante successo ai botteghini, incassando più di 108 milioni di dollari in tutto il mondo. Si tratta dell’ultimo capitolo della saga di Transporter, iniziata nel 2002 con The Transporter e seguita da Transporter: Extreme (2005). In seguito sono state prodotte una serie televisiva intitolata Transporter: The Series (2012) e nel 2015 un reboot, The Transporter Legacy. Una curiosità particolare riguarda Natal’ja Rudakova, interprete di Valentina: la ragazza è stata notata per puro caso da Luc Besson mentre camminava tra le strade della Grande Mela, ma non aveva alcun tipo di esperienza come attrice avendo lavorato sempre come parrucchiera. Come sottolinea il portale Bloopers, durante la visione del film è possibile notare alcune inesattezze: ad esempio intorno al minuto 43, il protagonista entra nel veicolo sfondando il finestrino, ma nelle scene successive non sono presenti frammenti di vetro all’interno dell’auto. Inoltre nella scena in cui Martin si ferma alla stazione di servizio con Valentina, in una ripresa le afferra il braccio, mentre in quella successiva le tiene il polso.

Transporter 3, diretto da Olivier Megaton

Lunedì 29 aprile, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, il film d’azione del 2008 dal titolo Transporter 3. La pellicola è scritta e prodotta dal grande Luc Besson ed è diretta dal noto regista Olivier Megaton, conosciuto in particolare per avere curato le riprese di Colombiana (2011).

Si tratta del terzo e ultimo capitolo della saga di successo che vede tornare come protagonista Jason Statham, attore e artista marziale, celebre per le sue numerose interpretazioni in film d’azione, come la saga di Fast & Furious, Crank (2006) e Rogue – Il solitario (2007). Al suo fianco l’attrice di origini russe Natal’ja Rudakova, al suo esordio sul grande schermo, e l’attore francese François Berléand, già apparso nei precedenti due capitoli nel ruolo dell’Ispettore Tarconi. Nel cast di Transporter 3 anche l’attore statunitense Robert Knepper, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio di Theodore “T-Bag” Bagwell nella serie televisiva Prison Break.

La trama del film Transporter 3: un sequestro di persona e un traffico di rifiuti tossici

Transporter 3 riprende la storia di Frank Martin (Jason Statham), un ex agente delle forze speciali, che ora lavora come trasportatore di pacchi segreti nel mondo. La storia questa volta è ambientata in Francia, dove uno spietato criminale di nome Johnson (Robert Knepper) costringe Martin ad effettuare trasporti di merce illegale sotto la minaccia di un bracciale pronto a far esplodere tutto se rileva che l’uomo si allontana dal veicolo per più di 24 metri.

Martin è quindi impegnato nell’ennesima consegna, ma durante il viaggio scopre che questa volta non sta trasportando un oggetto ma una persona in carne ed ossa. Quest’ultima è Valentina (Natal’ja Rudakova), una giovane donna, figlia di un importante ministro ucraino. La ragazza è stata sequestrata con l’obiettivo di obbligare il padre a firmare una serie di documenti che autorizzerebbero il passaggio di alcune imbarcazioni cariche di rifiuti tossici.

Una volta raggiunta la sua meta, Frank è accolto dagli uomini di Johnson che prendono la ragazza e tentano di ucciderlo.

Il protagonista riesce però a sfuggire all’agguato e inizia la sua missione personale per salvare la giovane Valentina e sgominare questa organizzazione criminale. Riuscirà Martin con le sue uniche forze a portare a termine la sua missione?











