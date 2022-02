Transporter 3/ Su Italia 1 il film con Jason Statham

Transporter 3, film di Italia 1 diretto da Olivier Megaton

Transporter 3 va in onda oggi, venerdì 25 febbraio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film d’azione prodotto in Francia nel 2008 da Luc Besson e Robert Mark Kamen, diretto da Olivier Megaton.

Nel cast del film troviamo Jason Statham, Natal’ja Rudakova, Francois Berleand, Robert Knepper, Jeroen Krabbe, Alex Kobold, David Atrakchi, Yann Sunderberg, Eriq Ebouaney, Semmy Schilt, David Kammenos, Silvio Simac e molti altri ancora.

Transporter 3, la trama del film: una nuova attività

Transporter 3 racconta le vicende intorno a Frank Martin, un uomo ritornato in Francia per cimentarsi nuovamente nell’attività di consegna di prodotti non leciti. Ripresa l’attività si ritrova però invischiato in una commissione particolarmente rischiosa; un uomo di nome Johnson gli chiede di trasportare della merce minacciandolo di morte. Frank è infatti legato ad un bracciale esplosivo che può innescarsi da un momento all’altro se l’uomo dovesse allontanarsi più del dovuto dal camion utilizzato per la missione.

Una volta iniziato il viaggio conosce anche la natura della commissione; il pacco era destinato al padre di una ragazza di nome Valentina. Quest’ultima è stata rapita per convincere l’uomo a mettere in atto un traffico via mare di rifiuti tossici che fino ad ora aveva rifiutato. Una volta arrivato nel luogo designato viene attaccato dagli uomo di Johnson ma nonostante tutto riesce a salvarsi riparandosi in un luogo sicuro. Nonostante il rischio Frank decide di mettersi alle calcagna dei malviventi che hanno rapito Valentina con l’unico scopo di portarla in salvo.

Il video del trailer “Transporter 3”

