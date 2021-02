Transporter 3/ Video, su Italia 1 il film con Jason Statham (oggi, 15 febbraio)

Transporter 3 va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 15 febbraio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata in Francia nel 2008 e che fa parte della Trilogia dedicata al personaggio di Frank Martin interpretato in questo capitolo da Jason Statham. Il film è stato realizzato dalla casa cinematografica Europa Corp con la regia di Olivier Megaton mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto della collaborazione tra Robert Mark Kamen e Luc Besson.

Il montaggio è stato eseguito da Carlo Rizzo con il supporto di Camille Delamarre mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Giovanni Fiore Coltellacci. Nel cast della pellicola sono presenti tra gli altri anche Natalya Rudakova, Francois Berleand, Robert Knepper, Jeroen Krabbè, Alex Kobold e Eriq Ebouaney.

Transporter 3, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Transporter 3. Frank dopo la breve parentesi in giro per l’Europa ha deciso di far ritornare a casa in Francia per riprendere la sua vecchia attività dedicata alla consegna di merci illegali e particolarmente pericolose. La sua principale regola continua a essere quella di non voler sapere il contenuto dei pacchi che deve consegnare in maniera tale da non ritrovarsi impicciato in affari molto pericolosi. Un giorno mentre si sta riposando nella sua dimora in Costa Azzurra, viene contattato da un certo Johnson che necessita del suo aiuto per effettuare una consegna particolarmente delicata.

Purtroppo non avrà grandi chance per poter gestire la questione in maniera personale in quanto l’uomo per sincerarsi da qualsiasi genere di problematica, fa in modo che il povero Frank riceva un bracciale pronto a esplodere non appena si dovesse verificare un problema nella consegna. Suo malgrado Frank si trova nuovamente a mettere a rischio la propria vita per una questione di carattere politico, infatti il pacco che dovrà consegnare è ancora una volta una ragazza, si chiama Valentina la figlia di un importante ministro ucraino.

Il motivo per il quale la giovane ragazza è stata rapita, è quello di riuscire a forzare la mano allo stesso ministro affinché firmi un decreto legge che permetta di portare avanti un traffico di navi cariche di rifiuti tossici. Ovviamente, Frank cerca di rimanere estraneo alla vicenda per cui decide di non impicciarsi in questo caso e di consegnare la ragazza ai rapitori affinché la possono detenere fino a che il padre non firmi l’accordo.

Purtroppo quando Frank consegna la ragazza viene fatto oggetto di un tentativo di assassinio da parte degli uomini di Johnson, i quali vogliono distruggere ogni sorta di traccia che possa riportare a loro. Frank ancora una volta facendo affidamento alle sue straordinarie capacità nella guerriglia e nella lotta a mano armata, riesce ad avere la meglio nei confronti degli scagnozzi. A questo punto si ritrova nuovamente invischiato nella vicenda e decide di aiutare Valentina e evitare che i rifiuti tossici possano inquinare una nuova parte del mondo. Si mette sulle tracce dei suoi rapitori per portarla in libertà e permettere al padre di poter denunciare la questione ed evitare lo scandalo.

