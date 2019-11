Transporter 3/ Video, su Italia 1 il film con Jason Statham (oggi, 21 novembre 2019)

Transporter 3 riempie la prima serata di Italia 1 oggi, giovedì 21 novembre 2019. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Francia nel 2008 e che naturalmente fa parte della Saga cinematografica incentrata sulla figura dell’ex combattente Frank Martin. La regia di questo capitolo è stata affidata a Olivier Megaton, il soggetto è stato scritto da Robert Mark Kamen Kamen mentre La sceneggiatura è stata rivista ed adattata dallo stesso Robert in collaborazione con Luc Besson. Il montaggio è stato realizzato da Carlo Rizzo in collaborazione con Camille Delamarre mentre la fotografia è stata curata da Giovanni Fiore Coltellacci. Nel cast sono presenti Jason Statham, Natal’ja Rudakova, Francois Berleand, Robert Knepper, Jeroen Krabbè e Semmy Schitt.

Transporter 3, la trama del film

Ecco la trama di Transporter 3. Frank Martin dopo alcune esperienze all’estero ha deciso di fare il rientro in Francia per riprendere la sua attività lo vede nelle vesti di trasportatore di merci illegali è del tutto pericolose. Non appena si rimette in gioco viene contattato da un tizio che gli chiede di effettuare un’importante consegna con tempistiche ben definite. Tenendo Fede alla sua principale regola sia di non scoprire mai contenuto della spedizione si fa carico di un pesante scatolo al cui interno si scoprirà esserci una ragazza di nome Valentina figlia di un ministro della repubblica ucraina. La vicenda si fa immediatamente molto complicata in quanto per effettuare questa consegna Frank Martin dovrà accettare di farsi inserire uno speciale braccialetto esplosivo che deflagrerà non appena lo stesso trasportatore si distanzierà dalla sua automobile di un raggio di oltre 24 metri. Questo permette di garantire al suo datore di lavoro la sua totale dedizione alla spedizione. Tuttavia nel corso del viaggio Frank commette l’errore di scoprire che all’interno della scatola vi sia una ragazza e che soprattutto lei è stata rapita per spingere lo stesso ministro ucraino nel firmare un importante decreto che permetterebbe ad alcune navi cariche di rifiuti tossici di arrivare in terra ucraina. Non appena arriva sul luogo deputato per la consegna Frank decide di non abbandonare al suo destino la ragazza e soprattutto di impedire che ci possa essere questo enorme crimine effettuato ai danni dell’ambiente. Così dopo aver ucciso un paio di gangster si mette alla ricerca della stessa ragazza per poterla salvare in maniera tale che suo padre non sia più costretto nel firmare quel decreto così disastroso per l’ambiente ucraino e di parte dell’Europa. Insomma una incredibile avventura che vedrà il celebre trasportatore francese provare in tutti i modi a far valere il suo senso di giustizia.

Il trailer di Transporter 3





