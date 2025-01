Transporter: Extreme, film su Italia 1 con Jason Statham

Venerdì 17 gennaio 2025, la programmazione televisiva prevede, per la prima serata di Italia 1, alle ore 21:20, il secondo episodio della saga adrenalinica di Transporter, dal titolo Transporter: Extreme. La pellicola è una produzione francese del 2005 firmata da Luc Besson ed è diretta, così come il capitolo precedente, dal cineasta francese Louis Leterrier, noto anche per avere girato L’incredibile Hulk (2008) e Scontro tra titani (2010).

Dalla strada al palco 2025, 2a puntata/ Diretta ed eliminati: Cirilli, Gallo e Valentina Persia ospiti

Nei panni di Frank Martin ritorna l’attore britannico Jason Statham, celebre per il lungo sodalizio artistico con il film maker Guy Ritchie in progetti come Lock & Stock – Pazzi scatenati (1998) e Snatch – Lo strappo (2000).Al suo fianco un attore italiano molto amato dal pubblico internazionale, Alessandro Gassmann, ritornato sul grande schermo lo scorso anno con Mani nude di Mauro Mancini.

Gabriella Bonino, chi è?/ La concorrente di Io Canto Senior 2025 salvata dal pubblico

Nel cast del film Transporter: Extreme anche la supermodella statunitense Amber Valletta, volto di diverse serie televisive come Revenge e Legends, e l’attore statunitense Matthew Modine, protagonista del film cult Full Metal Jacket di Stanley Kubrick.

La trama del film Transporter: Extreme, non c’è pace per l’ex corriere che affronta una nuova avventura

Transporter: Extreme riprende le vicende di Frank Martin, ormai ex mercenario che ha deciso di dare una svolta alla propria vita trasferendosi a Miami e lavorando come semplice autista. L’uomo viene assunto dalla famiglia Billings, in cui il capofamiglia Jefferson è uno dei membri più importanti della squadra narcotici del posto.

Billings, in particolare, è impegnato in una dura battaglia per l’approvazione di alcune norme molto severe contro le droghe pesanti.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno mentito a tutti a Uomini e Donne? Segnalazione/ "Si conoscevano già"

Martin viene scelto per occuparsi della scorta del figlio dell’uomo, un incarico che appare in un primo momento piuttosto semplice e che prosegue in modo ottimale, fino a quando il piccolo viene rapito.

Dietro questo sequestro vi è la mano di una crudele organizzazione di narcotrafficanti, dotati di un virus mortale e altamente contagioso.

Infatti, ben presto Martin scopre che il rapimento era solo un diversivo e che il vero obiettivo era il padre del bambino che, dopo essere stato infettato dal virus, inizia a contagiare tutti gli altri politici presenti, uccidendoli uno alla volta.

La situazione è davvero drammatica, riuscirà il protagonista a trovare una soluzione e a salvare centinaia di vite?