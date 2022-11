Transporter: Extreme/ Su Italia 1 il film con Jason Statham

Transporter: Extreme, film di Italia 1 diretto da diretta da Louis Leterrier

Transporter: Extreme è un film di genere azione e thriller, prodotto nel 2005. Verrà mandato in onda su Italia 1 a partire dalle 21.20 oggi 3 novembre. L’opera cinematografica è stata diretta da Louis Leterrier e prodotta da Luc Besson, svolgendo anche il ruolo di co-sceneggiatore insieme a Robert Mark Kamen.

Corvo rosso non avrai il mio scalpo/ Su Rete 4 il film con Robert Redford

Il film è stato prodotto per EuropaCorp, TPS Star e Current Entertainment e distribuito in Italia da 20th Century Fox. La fotografia è stata curata da Mitchell Amundsen, il montaggio da Christine Lucas Navarro e da Vincent Tabaillon, mentre le musiche sono legate a Alexandre Azaria. Tra gli attori principali del cast ci sono Jason Statham (Frank Martin), Alessandro Gassmann (Gianni Chiellini), Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine, Jason Flemyng e Francois Berléand.

Alice attraverso lo specchio/ Su Italia 1 il film con Johnny Deep

Transporter: Extreme, la trama del film: un ex mercenario cerca di cambiare

Transporter: Extreme ha inizio con Frank Martin, un ex mercenario che cerca di cambiare lavoro, diventando così autista personale della famiglia del ministro Billings, conosciuto per fare parte della squadra contro i narcotici di Miami, in particolare cerca di applicare norme restrittive contro la droga. Frank ha il compito di scortare il figlio a scuola, per un po’ è tutto tranquillo fino a quando il bambino non viene rapito da un gruppo di terroristi.

Quest’ultimi lo catturano con lo scopo di iniettargli un virus mortale che possa contagiare il padre prima di un vertice antidroga, di cui fanno parte esponenti politici molto importanti appartenenti a nazioni sudamericane. Lo scopo di Frank è quella di risolvere la situazione, dunque di salvare il bambino e mandare all’aria il piano dei terroristi. Il film fa parte della saga omonima con un sequel (terzo episodio) chiamato Transporter 3, realizzato nel 2008. Si tratta di un film apprezzato da coloro che amano le scene movimentate e di effetto, fatte di inseguimenti quasi inverosimili nella realtà, sparatorie e una buona dose di arti marziali.

Dolittle/ Su Italia 1 il film con Robert Downey Jr e Antonio Banderas

© RIPRODUZIONE RISERVATA