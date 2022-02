Transporter: Extreme/ Su Italia 1 il film con Jason Statham

Transporter: Extreme, film di Italia 1 diretto da Louis Letterier

Transporter: Extreme va in onda oggi, 18 febbraio, alle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2005 e appartiene ai generi cinematografici azione e thriller. Il regista di questo film è Louis Letterier mentre la sceneggiatura è stata scritta da Luc Besson e da Robert Mark Kamen.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori molto importanti come Jason Statham, Alessandro Gassmann, Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine, Jason Flemyng e Francoise Bernard. Le musiche del film sono state realizzate da Alexandre Azaria mentre la fotografia della pellicola è stata curata da Mitchell Amundsen.

Transporter: Extreme, la trama del film: un ex mercenario cambia vita?

Leggiamo la trama di Transporter: Extreme. Frank Martin è un ex mercenario che vuole lasciarsi la sua vecchia vita alle spalle. Quest’uomo ne ha davvero viste di tutti i colori e per questa ragione, vuole godersi un po’ di meritato riposo lontano dai guai. Per questa ragione, cerca di trovare un impiego dove possa sfruttare le sue abilità, senza doversi per forza ritrovare invischiato in situazioni brutte o pericolose. Per questa ragione, decide di diventare l’autista personale del ministro Billings.

Si tratta di un lavoro ben pagato, che comporta delle responsabilità, ma che dovrebbe essere tutto sommato tranquillo e dovrebbe tenerlo fuori dai guai. Ad ogni modo, Billings diventa un personaggio importante a livello politico, perché vuole imporre nuove leggi che limitino ulteriormente l’utilizzo e la vendita di droga per la strada. Il compito di Frank comunque, rimane quello di accompagnare il figlio del ministro a scuola e assicurarsi che tutto vada liscio.

Tuttavia, un giorno, mentre tutto sembra andare come al solito, il figlio del ministro viene rapito da dei malviventi. Questi ultimi sono spietati e iniettano un virus letale nel piccolo, un virus che si attiverà dopo appena quattro ore. Tuttavia, l’organizzazione criminale che ha rapito il bambino, in realtà ha sbagliato, voleva soltanto arrivare al padre. Frank Martin comunque, non farà sconti, il suo compito sarà quello di recuperare il piccolo, cercando di far fuori chiunque si frapponga tra lui e il suo obiettivo.

