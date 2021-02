TRANSPORTER: EXTREME, ITALIA 1/ Un insolito Alessandro Gassmann

Da sottolineare la presenza in Transporter: extreme di un insolito Alessandro Gassmann nel ruolo dello spietato mafioso: è l’interpretazione che colpisce maggiormente durante la visione del film. Transporter: Extreme è il film che consacra Jason Statham come un attore insostituibile per i film d’azione, un vero e proprio campione di arti marziali che stupisce per come riesce a coinvolgere il pubblico nelle scene particolarmente spericolate.

Jason Statham nel cast

Transporter: Extreme va in onda dalle ore 21.20 sul Italia 1 di oggi 8 febbraio. È stato girato nel 2005 tra la Francia e la Florida dal regista Louis Leterrier. Il produttore è il francese Luc Besson che ne ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura, coadiuvato da Robert Mark Kamen. Il protagonista del film è l’attore britannico Jason Statham, artista del genere di pellicole di azione. Del cast fanno parte anche l’attore italiano Alessandro Gassman.

Transporter: Extreme, La trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Transporter: Extreme. Il lavoro che accetta Frank Martin all’apparenza potrebbe sembrare molto semplice per un trasportatore come lui abituato a diversi imprevisti. Deve soltanto portare un bambino nella scuola di Miami che frequenta quotidianamente. Tutto potrebbe sembrare veramente tranquillo ma si tratta del figlio di un importante componente del team anti – droga di Miami a scuola, per cui deve occuparsi della sua sicurezza e scortarlo.

L’annunciata tranquillità ha termine quasi subito, quando una banda di terroristi rapisce il bimbo poiché ha in mente di iniettare nel piccolo un mortale batterio killer con lo scopo di contagiare anche il padre. Il fine dei delinquenti è quello di bloccare un vertice a cui il pezzo grosso anti – droga dovrebbe partecipare dove sono previste anche le presenze di personaggi politici provenienti dal Sudamerica. Frank si mette immediatamente all’opera per bloccare i terroristi, salvando il piccolo, con azioni sempre più sorprendenti e coinvolgenti.

Video, il trailer del film “Transporter: Extreme”





