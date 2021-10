Trapani, annuncia omicidio del compagno su Facebook/ Poi lo uccide con una coltellata

Una donna annuncia su Facebook di voler uccidere il compagno e poi compie davvero l’omicidio. È successo a Trapani, in pieno centro. Ieri sera Vanda Grignani ha pubblicato alle 23:36 un post in cui rivela di voler fare qualcosa che non aveva mai pensato prima. “Scusate voglio bene a tutti. Mi manca la mia famiglia, sono sola, questo mi ha portato all’esasperazione. Ho chiesto aiuto e questo mi ha distrutto. Non ho più niente da perdere”. Pochi minuti dopo l’omicidio del convivente Cristian Coragi, di 45 anni, ha scritto un altro post in cui ha aggiunto: “La polizia e i carabinieri di Trapani sembrano che vadano d’accordo con lui”.

Subito dopo l’arresto ha confessato. Una confessione in un certo senso già fatta via social. La vittima aveva precedenti penali per droga e omicidio colposo, inoltre aveva l’obbligo di tornare a casa alle 23. Ma sabato sera sarebbe tornato in ritardo. Per questo sarebbe scoppiata una lite violenta con la compagna che lo accoltellato l’uomo uccidendolo sul colpo.

QUEI POST SU FACEBOOK E IL CAOS DOPO L’OMICIDIO

Vanda Grignani ha ucciso il compagno Cristian Favara con una coltellata al petto che gli è stata fatale. Un omicidio che si poteva evitare forse, ma quei messaggi su Facebook non sono stati presi sul serio da amici e conoscenti, che infatti hanno commentato. Qualcuno le ha consigliato di “stare tranquilla e che nella vita con rabbia e pensieri strani abbiamo solo da perdere”. Altri le hanno suggerito di pensarci bene: “Non farti fregare dalla rabbia. Devi mantenere la calma e le situazioni si risolveranno”. Nessuno poteva immaginare che la 36enne, che pare si sarebbe allontanata dalla sua famiglia d’origine proprio per questa relazione tormentata.

Ne parla la Gazzetta del Sud, spiegando che ora è rinchiusa nel carcere Pagliarelli, a Palermo, dopo aver confessato nell’interrogatorio davanti ai carabinieri su delega della Procura di Trapani. Quando si è sparsa la notizia dell’omicidio, in molti hanno pensato che fosse la donna la vittima, quindi le hanno lasciato diversi messaggi su Facebook per salutarla per sempre, ma in realtà è stata lei ad uccidere il compagno.



