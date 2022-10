Trapezista cade al Circo Orfei e si frattura cranio/ Video incidente choc a Terlizzi

Paura al circo Greca Orfei di Terlizzi, in provincia di Bari, ieri sera. Una trapezista di 24 anni di origini ucraine è caduta da almeno 4 metri di altezza, riportando una frattura al cranio. Il momento agghiacciante della caduta davanti al pubblico, rimasto impietrito, è stato catturato dallo smartphone di uno spettatore che stava riprendendo la performance della trapezista del circo Orfei e alla fine si è ritrovato a immortalare la scena drammatica. La giovane stava eseguendo una piroetta sul trapezio, quando è scivolata e caduta, sbattendo con forza la testa sul pavimento. Quindi, è precipitata nel vuoto mentre si esibiva, senza rete di protezione.

Madre di Davide Ferrerio: "Il suo coma è irreversibile"/ Famiglia: "Voglia giustizia"

Lo spettacolo al circo Greca Orfei di Terlizzi è stato subito interrotto, mentre venivano allertati i soccorsi. Infatti, è arrivato sul posto il 118. La trapezista 24enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, dove è arrivata in codice rosso. Ha riportato una importante frattura al cranio e varie lesioni al corpo, tra cui una al fegato, che è quella più grave. Operata, ora è in prognosi riservata: si trova ricoverata nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari.

Rudy Guede "Non ho ucciso Meredith Kercher"/ "Ho visto un uomo dire ad Amanda Knox…"

TRAPEZISTA CIRCO ORFEI IN CONDIZIONI CRITICHE

La dinamica dell’incidente, avvenuto di fronte ad un folto pubblico, emerge bene dal video realizzato dallo spettatore. Mentre volteggiava in un’acrobazia, la trapezista del circo Orfei ha perso la presa improvvisamente, quindi è caduta da circa 4 metri. Il pubblico è rimasto terrorizzato dalla scena. Nel frattempo, sono arrivati i soccorsi e, stando a quanto riportato da Terlizzi Viva, le condizioni della 24enne ucraina sono apparse critiche. Ora si attende un quadro clinico più completo. Lo aspetta anche la direttrice artistica Greca Orfei, in ansia per le condizioni della trapezista. L’incidente però è tutto da chiarire, infatti è stata subito aperta un’indagine. I rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente sono state affidati ai militari della locale Tenenza, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani.

Maurice Hastings scagionato dopo 38 anni grazie a prova Dna/ "È innocente"













© RIPRODUZIONE RISERVATA