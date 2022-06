Trapiantato orecchio stampato in 3D con cellule umane/ Primo intervento al mondo

Un altro grande passo nella ricerca. A New York per la prima volta al mondo è stato trapiantato un orecchio stampato in 3D con cellule umane. Uno straordinario progresso nel campo dell’ingegneria dei tessuti, spiega il NY Times, con l’organo creato dalla 3DBio Therapeutics, una società di biotecnologie che opera nel distretto del Queens.

Il nuovo orecchio – quello destro – è stato stampato in una forma che corrispondeva esattamente all’orecchio sinistro della 20enne, nata con organo piccolo e deforme. La giovane ha ricevuto un impianto auricolare stampato in 3D e realizzato con le sue stesse cellule. Un’operazione che segna un primo passo nella prima sperimentazione clinica di un’applicazione medica di successo di questa straordinaria tecnologia.

Trapiantato orecchio stampato in 3D con cellule umane

“È sicuramente una grande cosa”, ha affermato Adam Feinberg, professore di Ingegneria Biomedica presso la Carnegie Mellon University e co-fondatore di Fluidform. “Una pietra miliare”, secondo il dottor Anthony Atala, direttore del Wake Forest Institute for Regenerative Medicine. La sperimentazione clinica comprende undici pazienti ed è ancora in corso. E’ possibile che i trapianti possano fallire o comportare complicazioni di salute, ma secondo i ricercatori è assai probabile che il nuovo orecchio non venga respinto dal corpo. Feinberg ha sottolineato di augurarsi che “questo tipo di successo crei entusiasmo e porti a capire che questo si sta spostando dal regno della fantascienza alla realtà”. Un’arma di grande caratura per fare fronte alla microtia, ovvero alle malformazioni congenite dell’orecchio esterno accomunate da una riduzione delle dimensioni del padiglione auricolare: la stampa 3D, infatti, potrebbe ridurre i rischi e consentire un risultato eccellente. Ricordiamo che al Meyer di Firenze, nel 2019, un bambino con microtia ha ricevuto già un orecchio stampato in 3D, ma in quel caso partendo da una porzione di cartilagine prelevata dalle costole dello stesso paziente.

