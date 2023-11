Trapianto di utero in Francia: è il terzo/ La mamma lo dona alla figlia 30enne: “Grande emozione”

All’ospedale Foch, a Suresnes, è stato effettuato con successo un terzo trapianto di utero. Una giovane donna di 30 anni, nata senza l’organo riproduttivo, ha ricevuto quello di sua madre di 57 anni. Si tratta della terza operazione simile in Francia, avvenuto nel reparto di ginecologia-ostetricia e medicina riproduttiva dell’ospedale Foch, dal quale è trapelata “grande emozione”. Il 21 ottobre, il professor Jean-Marc Ayoubi ha effettuato con successo il trapianto di utero, donandolo a Océane che lo ha ricevuto dalla mamma, Gaétane, di 57 anni, spiega La Croix.

Solamente qualche giorno dopo, il 31 ottobre, Anaïs, la seconda paziente ad essere stata trapiantata, ha dato alla luce una bambina: lei aveva ricevuto l’utero dalla sorella maggiore, già madre di due maschi. “Siamo commossi nel vedere questi bambini e questi pazienti. È un’emozione davvero positiva. Stiamo andando avanti in un ambito fino ad ora sconosciuto e per il quale abbiamo sempre detto che questo tipo di intervento era impossibile” ha commentato il dottor Ayoubi. “Non stiamo dichiarando la vittoria, stiamo semplicemente dicendo che è fattibile”.

Trapianto di utero in Francia: grande soddisfazione all’ospedale Foch

L’ospedale Foch ha dato l’autorizzazione a trapiantare dieci donne nell’ambito di una sperimentazione clinica, condotta insieme a 25 équipe in tutto il mondo. I risultati finora sono stati positivi: il 75% dei trapianti sono andati a buon fine e l’80% di essi ha dato luogo ad un parto. Al momento la sperimentazione clinica ha riguardato solo i pazienti affetti dalla sindrome di Rokitansky (MRKH), una condizione che colpisce una donna su 4.500 alla nascita, causando infertilità per l’assenza di utero. Il professor Ayoubi spera però di poterlo estendere ad altri, in particolare alle donne che non hanno più l’utero perché rimosso a seguito di un cancro o di un’operazione, spiega La Croix.

“La prima sfida è stata mostrare la fattibilità della tecnica. L’obiettivo allora è estenderlo ad altre indicazioni, semplificare il protocollo e l’intervento chirurgico“, spiega il medico. Per le donne selezionate ci sono criteri stringenti: avere meno di 38 anni, non aver mai fumato in vita, non aver avuto un infezione da papillomavirus. Per quanto riguarda i donatori, i test devono rivelare allo stesso livello la compatibilità immunologica, che riduce il rischio di rigetto. La donazione di utero è regolata dalla legge, allo stesso modo della donazione tradizionale di organi. L’Ospedale Foch è specializzato in interventi simili: “La rimozione dell’utero è la parte più importante poiché bisogna fare attenzione a preservare i vasi in perfette condizioni. Tuttavia, questo organo ha la particolarità di avere vasi estremamente piccoli e molto profondi posizionati nella pelvi, il che rende l’operazione molto complessa”. Una volta trapiantato l’utero, l’endometrio si ispessisce e le mestruazioni arrivano circa venti giorni dopo.











