Trapianto di utero in una donna trans/ Chirurgo: “Accadrà presto, è il futuro”

Quello a cui sta lavorando un chirurgo indiano è decisamente rivoluzionario: obiettivo, un trapianto dell’utero in una donna trans. Fino ad oggi non è mai avvenuto che l’intero apparato riproduttivo femminile venisse trapiantato, o meglio, è accaduto ma la paziente è morta poco dopo l’operazione. Nel dettaglio, come riferisce il quotidiano Il Mattino, l’obiettivo del camice bianco è quello di trapiantare l’utero nel corpo di una donna transgender senza appunto alcuna complicazione, di modo da permetterle una vita da donna a tutti gli effetti. Sarebbe già tutto pronto e gli organi verranno prelevati da una donatrice morta o da una donna che avrebbe deciso di diventare uomo autorizzando quindi la rimozione del proprio apparato.

Stando a quanto specificato sul Mirror, noto tabloid d’oltre Manica, chi riceverà il nuovo organo potrà rimanere incinta, anche se solo attraverso la fecondazione in vitro. «Ogni donna transgender vuole essere il più femminile possibile», sono le parole del dottor Narendra Kaushik, che opera in quel di Nuova Delhi. «E questo include essere una madre – ha proseguito – la strada verso questo scopo è con un trapianto di utero, come se fosse un rene o qualsiasi altro organo».

TRAPIANTO DI UTERO IN UNA DONNA TRANS: FINO AD OGGI L’UNICA PAZIENTE E’ MORTA

Secondo il dottor Kaushik, si tratta di un’operazione rivoluzionaria che segnerà la strada verso gli interventi futuri. «Questo è il futuro – ha proseguito sempre parlando con il quotidiano inglese – non possiamo prevedere esattamente quando ciò accadrà, ma accadrà molto presto. Abbiamo i nostri piani e siamo ottimisti».

I trapianti di utero sono delle operazioni estremamente costose, del valore di migliaia di euro, ed inoltre, sono considerati ancora delle procedure sperimentali. Fino ad oggi solamente un noto caso di una donna trans è salito alla ribalta delle cronache per questa procedura, ma la paziente è morta pochi mesi dopo aver ricevuto l’organo. Vedremo se il progetto del dotto Kaushik, che comunque non si è dato un orizzonte temporale, troverà presto applicazione o meno: non ci resta che attendere ulteriori notizie in merito.

