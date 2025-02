Il trapper Medy Cartier coinvolto nuovamente in problemi con la giustizia, dopo le accuse da parte della ex fidanzata che lo aveva denunciato per stalking e diffamazione, reato per il quale era stato già condannato alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, arriva una nuova denuncia per violenza sessuale. Questa volta da parte di una ragazza che all’epoca dei fatti, era minorenne, per questo l’artista bolognese di origine marocchina, il cui vero nome è El Marbouh El Mehdi, è stato rinviato a giudizio.

La vittima ha raccontato l’episodio, che risalirebbe a Capodanno 2023, dicendo di essere stata costretta tramite pressioni ed intimidazioni, ad avere un rapporto che sarebbe stato anche filmato e poi diffuso, dettaglio che ha fatto scattare l’aggravante del reato di pedopornografia. La difesa ha già depositato la testimonianza dell’imputato, che ha negato la violenza in modo deciso sostenendo che la 17enne fosse consenziente in quanto i due si frequentavano già da tempo. Una tesi che ora dovrà essere valutata in sede di processo che si terrà il prossimo luglio.

Medy Cartier accusato di violenza sessuale su minore e pedopornografia, nuovi guai con la giustizia per il trapper bolognese

Medy Cartier accusato di violenza sessuale e pedopornografia da una ragazza che nel 2023 aveva 17 anni e che ha testimoniato dicendo: “Mi ha spinto ad avere un rapporto mentre stava filmando“. Lui si difende sostenendo che la vittima fosse pienamente consenziente, e nel corso del processo verranno valutate entrambe le versioni, anche perchè del video dell’episodio non c’è più traccia. La denuncia nei confronti del trapper, che è un idolo sui social e può vantare un record di ascolti su Spotify, è solo l’ultima di una lunga serie.

La più recente era stata quella della ex per aver subito stalking e minacce dopo averlo lasciato. Prima ancora l’artista era stato condannato per furto e rapina, oltre che per aver organizzato un concerto senza alcuna autorizzazione e per altri reati minori e infrazioni al codice stradale. D’altronde, il contesto difficile di criminalità giovanile vissuta in passato è proprio uno dei temi principali delle sue canzoni e aveva fatto da ispirazione per l’inizio della sua carriera musicale, intrapresa proprio mentre stava scontando la pena detentiva presso il carcere minorile di Pratello.