Trappola di cristallo, film su Italia 1 diretto da John McTiernan

Venerdì 7 febbraio 2025, andrà in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 23:20, il primo capitolo della celebre saga di “Die Hard” intitolato Trappola di cristallo (1988).

Alla regia il noto film maker John McTiernan, che nel 1995 ritornerà a dirigere il terzo episodio della serie cinematografica dal titolo Die Hard – Duri a morire.

La colonna sonora è invece realizzata da Michael Kamen, apprezzato compositore statunitense che lavorerà nuovamente con il regista in Last Action Hero – L’ultimo grande eroe e Die Hard – Duri a morire.

Nei panni del poliziotto John McClane la star hollywoodiana Bruce Willis, che proprio grazie a questo personaggio ha raggiunto la fama internazionale. Nel ruolo del crudele terrorista Hans Gruber, invece, l’attore Alan Rickman, che a partire dal 2001 interpreterà il personaggio del professor Severus Piton nella saga fantasy di Harry Potter.

Nel cast Trappola di cristallo anche Alexander Godunov, Bonnie Bedelia, Reginald VelJohnson, William Atherton e Paul Gleason.

La trama del film Trappola di cristallo: vacanze di Natale con imprevisto per John McClane

Trappola di cristallo segue le avventure del poliziotto di New York John McClane (Bruce Willis) che, per trascorrere le vacanze di Natale con i suoi cari, parte alla volta di Los Angeles.

Quando arriva nel moderno e lussuoso grattacielo in cui lavora sua moglie Holly (Bonnie Bedelia), McClane fa la conoscenza di un facoltoso imprenditore giapponese che gli propone di partecipare ad un evento organizzato nella struttura.

Proprio durante la festa, un gruppo di terroristi guidati dal violento e spietato Hans Gruber (Alan Rickman) prende in ostaggio tutti i presenti. Il loro obiettivo è ben presto chiaro: ottenere la liberazione di alcuni criminali arrestati dal governo americano e mettere le mani sull’ingente somma di denaro che è custodita all’interno di una camera blindata nascosta nel palazzo.

McClane riesce a non farsi scoprire dagli assalitori e tenta di mettersi in contatto con i colleghi ma, mentre cerca di parlare con il sergente Al Powell (Reginald VelJohnson), viene notato dal capo dei terroristi.

Nonostante l’intervento dell’FBI e di un importante numero di agenti, nessuno riesce a penetrare nell’edificio per trarre in salvo gli ostaggi.

L’unica speranza per queste povere vittime è proprio McClane che, nonostante sia in una posizione di netto svantaggio, non esiterà neanche un attimo per trovare un modo per fermare questi terribili criminali…riuscirà nella sua impresa?