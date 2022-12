Trappola di cristallo/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis

Trappola di cristallo, film di Italia 1 diretto da John McTiernan

Trappola di cristallo va in onda oggi, lunedì 26 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione e thriller prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1988 da Lawrence Gordon e diretto da John McTiernan.

Tra gli interpreti principali figurano Alan Rickman, Alexander Godunov, Bruce Willis e Bonnie Bedelia. Il film è stato distribuito in Italia nello stesso anno di produzione dalla 20th Century Fox. Inizialmente però arrivò nel nostro paese con il titolo di A un passo dall’inferno.

La pellicola Trappola di cristallo è ispirata alla trama dell’opera letteraria del 1979 intitolata Nulla è eterno, Joe. Il successo del film è avvalorato dalle 4 candidature ottenute ai Premi Oscar del 1989 e dal trionfo per il miglior montaggio sonoro ai Motion Picture Sound Editors.

Trappola di cristallo, la trama del film

La storia di Trappola di cristallo inizia con il protagonista, un agente di polizia chiamato John McClane, appena arrivato nella città di Los Angeles. L’uomo aveva lasciato la città di New York in vista delle festività natalizie al fine di trascorrere delle meritate vacanze in completo relax e lontano dagli impegni lavorativi. Tra l’altro, proprio nella città la moglie era impegnata in un congresso per cui sarebbe stato un modo pratico per unire le due cose.

Per l’appunto, si reca presso la struttura che ospitava il ricevimento al quale aveva preso parte anche la moglie. Qualcuno però era riuscito ad eludere la sicurezza della Nakatomi Corporation e un gruppo di folli terroristi fa irruzione prendendo in ostaggio tutti i presenti. A capo dell’organizzazione criminale vi era un certo Hans Gruber, che dopo aver preso possesso del posto e delle persone innocenti dichiara senza giri di parole il suo obiettivo.

L’uomo voleva infatti che gli venissero concessi i 600 milioni di dollari in possesso dell’azienda, segretamente conservati all’interno di un serrato caveau. Per dirimere la questione viene chiaramente chiamato l’FBI, ma John McClane non ha alcuna intenzione di attendere il normale corso dell’operazione. L’agente ha infatti intenzione di fare irruzione da solo all’interno della struttura e per prima cosa mettere in salvo sua moglie. Dopodiché, cercherà in tutti i modi di sgominare la banda di terroristi e di rovinare i loro piani.

