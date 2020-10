Trappola di cristallo/ Video, su Rete 4 il film con Bruce Willis (oggi, 24 ottobre)

Trappola di cristallo va in onda su Rete 4 nel prime time di oggi, 24 ottobre 2020. Si tratta di una pellicola datata 1988 che non risente affatto degli anni trascorsi dalla premiere americana: ‘(Die Hard)’, “action movie” prodotto da 20th Century Fox, Gordon Company e Silver Pictures che assieme composero un puzzle produttivo particolare, partendo dalla colonna sonora composta da Michael Kamen. Kamen fu musicista caparbio, cresciuto al fianco di Queen e Pink Floyd, Metallica e The Cranberries, ma fu il cinema la sua vita musicale più intensa per il quale compose le soundtrack di ‘Highlander – L’ultimo immortale (Highlander)’, ‘007 – Vendetta privata (Licence to Kill)’, ‘Robin Hood – Principe dei ladri (Robin Hood: Prince of Thieves)’ e tanti altri. Alla regia di ‘Trappola di cristallo’ l’ottimo John McTiernan, un regista che piazzò diversi successi per il botteghino e non vinse mai un premio di alta categoria nonostante le pellicole in ambiti action di grande classe da lui dirette come ‘Nomads’ all’esordio, seguito da ‘Predators’, una carriera in crescendo che con Caccia a Ottobre Rosso (The Hunt for Red October) nel 1990 e ‘Die Hard – Duri a morire (Die Hard: With a Vengeance)’ esaltò le sue doti di regista d’azione e brivido.

Nel cast il protagonista di ‘Trappola di cristallo’ è un attore che McTiernan amerà tanto, Bruce Willis all’epoca ancora considerato unicamente per le sue doti di attore poliziotto o mercenario, comunque sempre in ambiti thriller o action. Willis stupirà il mondo invece con il suo talento composto da diverse sfaccettature e film come ‘Il falò delle vanità (The Bonfire of the Vanities)’, ‘Pulp fiction’ o ‘The Sixth Sense – Il sesto senso (The Sixth Sense)’ consacrarono un attore di talento ed eclettico.

Al fianco di Willis troviamo Alan Rickman, prematuramente scomparso, amato e conosciuto veramente nel suo difficilissimo ruolo di Severus Piton nella saga di ‘Harry Potter’. L’attore inglese esordì proprio con questo film, un’escalation che lo vide al fianco di grandi attori con ruoli impegnativi come quello del perfido Sceriffo di Notthingam in ‘Robin Hood – Principe dei ladri (Robin Hood: Prince of Thieves)’ oppure come regista di ‘L’ospite d’inverno (The Winter Guest)’ un bel “drama movie” interpretato magistralmente da Emma Thompson.

Trappola di cristallo, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Trappola di cristallo. John McClane è il classico detective americano newyorchese tutto d’un pezzo. Giunto a Los Angeles per accompagnare la moglie ad un congresso di lavoro, nonostante la crisi coniugale, McClane sya facendo il possibile e l’impossibile per tenere unita la famiglia e forse questa vacanza di lavoro potrebbe essere l’occasione indispensabile per sanare malintesi e problemi nella coppia. Con la scusa di liberare alcuni prigionieri definiti ‘fratelli della rivoluzione’ il criminale tedesco Hans Gruber entra con un commando ben addestrato nell’Hotel dove risiede McClane, uccidendo diverse persone, motivazione perfetta per accendere lo spirito di giustizia del poliziotto ora pronto non solo a salvare il suo matrimonio ma configgere la gang comandata dal pericoloso Hans Gruber.

© RIPRODUZIONE RISERVATA