Trappole per topi sono etiche?/ Esperti: morte lenta, soffrono per fame e dolori

Le trappole per topi sono etiche? Un quesito che forse non ci si pone troppo spesso, ma che, nei fatti, merita di essere approfondito. Del resto, si tratta di esseri senzienti, di vite animali, e aprire una riflessione sul tema è quantomeno doveroso. L’ha fatto, attraverso le sue autorevoli colonne, il “New York Times”, sottolineando che le ragioni per controllare la popolazione di topi nelle città non mancano: possono trasmettere malattie all’uomo, distruggere proprietà, danneggiare gli ecosistemi locali.

Tuttavia, vi è il rovescio della medaglia, che riguarda le tecniche per fermarli. Sì, perché le trappole di colla fanno sì che i topi vadano incontro a giorni di agonia e muoiano in preda alla fame. Per contro, il veleno porta a un decesso lento e doloroso e può mettere in pericolo altri animali selvatici. Per ciò che concerne le trappole a scatto in legno, quelle “standard”, per così dire, esse spesso immobilizzano gli arti o le code dei ratti, che ne rosicchiano le appendici in preda alla disperazione. “Ci si trova subito in una posizione molto scomoda”, ha commentato Robert Corrigan, un rodentologo di New York che ha studiato i topi urbani per decenni. “Non c’è modo di uscirne”.

TRAPPOLE PER TOPI: ANCHE I LORO PRODUTTORI RICEVONO LAMENTELE

Ad oggi, come riferito dal “New York Times”, vi sono oltre 4.400 brevetti di trappole per topi negli USA. “Woodstream”, il loro più grande produttore del Paese, vende circa 60 milioni di trappole per topi e 9 milioni di trappole per ratti all’anno: lo ha affermato Miguel Nistal, presidente e amministratore delegato dell’azienda. La maggior parte di esse sono le classiche trappole a molla in legno.

Nistal ha spiegato che la principale lamentela ricevuta sui suoi prodotti riguarda il fatto che non uccidono i topi. Secondo le ricerche della sua azienda, solo il 65% circa dei topi che hanno attivato le trappole a scatto è morto. Essi si liberano o superano in astuzia “l’ostacolo”, sottraendo l’esca senza troppi problemi. Inoltre, i ratti sono anche diffidenti nei confronti delle novità e questo, va da sé, rende le trappole inefficaci.

