Trasferimenti scuola, oggi 29 giugno/ Mobilità 2020/2021 insegnanti: atteso l’elenco

Saranno resi noti oggi, lunedì 29 giugno 2020, i trasferimenti ufficiali riguardanti la scuola, ovvero i passaggi di cattedra e gli insegnanti di ruolo in vista della ritorno in aula previsto per il 14 settembre prossimo. Inizialmente l’Ordinanza Ministeriale 182 del 23 marzo 2020 sulla mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2020/21, aveva fissato la data al 26 giugno, per poi decidere di far slittare la pubblicazione appunto ad oggi. Nelle scorse ore erano inoltre filtrate alcune indiscrezioni, rivelatesi poi non ufficiali, e solamente oggi si verrà a conoscenza dei vari trasferimenti effettivi. Ricordiamo cosa indica la legge, a cominciare dai trasferimenti interprovinciali e dai passaggi di ruolo/cattedra, per cui si utilizza il 50% dei posti vacanti e disponibili. La restante parte viene invece destinata alle assunzioni degli insegnanti di ruolo. A sua volta, il 50% dei primi, viene suddiviso in un 30% di mobilità territoriale intraprovinciale, e in un 20% di mobilità professionale.

TRASFERIMENTI SCUOLA, PRIORITÀ A DETERMINATE CATEGORIE

Ovviamente, come si legge sull’articolo 13 del contratto sulla mobilità 2019-2022, avranno precedenza gli insegnanti con disabilità o bisogno di cure continuative, ma anche chi deve assistere ad un coniuge o ad un figlio, e ancora, chi gode di assistenza da parte di chi esercita la tutela legale. Priorità anche al personale che è stato trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità, ma anche il coniuge di un militare o comunque di una categoria equiparata, e personale che ricopre delle cariche pubbliche nelle varie amministrazioni locali, e infine, precedenza al personale che riprende servizio dopo un periodo di aspettativa sindacale. Per visualizzare la scuola a cui un insegnante è stato assegnato, bisognerà come al solito accedere al sito di Istanze on Line, e seguire poi il proprio percorso dopo aver fatto il log-in. Non sappiamo a che ora verranno pubblicati gli elenchi.



