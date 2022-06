Trasferire i dati WhatsApp da Android a iPhone/ Da ora in poi si può: ecco come fare

Finalmente è arrivata la notizia legata ad una delle funzioni più richiesta del secolo: trasferire dati WhatsApp da Android a iPhone da oggi si può. Questa modalità permette di migrare e trasferire tutti i contenuti, informazioni dati contenuti in uno smartphone di tipo Android ad un iPhone. Prima non si poteva assolutamente fare. È proprio Mark Zuckerberg a dare questa fantastica notizia su Facebook. L’anno scorso è stata data la possibilità di farlo da iPhone ad Android, mentre, quest’anno si può fare il contrario.

Internet Explorer addio: oggi va in "pensione"/ Ritirato primo browser Microsoft, ma…

Da oggi trasferire dati WhatsApp da Android a iPhone sarà un gioco da ragazzi. Spostare chat, video, foto e messaggi vocali delle chat di WhatsApp da Android a iPhone? È fattibile! Per non dimenticare che l’operazione mantiene la crittografa end-to-end. Per farlo bisogna avere il sistema operativo iOS 15.5 e le versioni successive. Un altro requisito è utilizzare lo stesso numero di telefono per essere una operazione compatibile. Il processo prevede che entrambi i cellulari devono essere collegati ad un alimentatore e connessi ad una rete potente.

TikTok vs Meta/ Il social cinese come Facebook investe in realtà virtuale: le ultime

Come fare per trasferire dati WhatsApp da Android a iPhone

Per poter trasferire dati WhatsApp da Android a iPhone è necessario avere un sistema operativo Android di tipo Lollipop. Dall’altra parte un sistema operativo iOS 15.5. La versione di WhatsApp dovrà essere 2.22.10.70. Bisogna usare lo stesso numero di cellulare e non solo. I dispositivi devono essere collegati come fossero in carica e ad una rete Wi-Fi.

Come fare per trasferire dati WhatsApp da Android a iPhone? Il primo passaggio è aprire la piattaforma di messaggistica istantanea. Poi, bisogna cliccare su Passa a iOS dall’Android e seguire le istruzioni disponibili sulla finestra. Dopodiché ti verrà inviato un codice e si procederà sempre seguendo le linee guida. Poi, selezionare WhatsApp nella finestra inerente al trasferimento dei dati e cliccare su START. Il cellulare si preparerà per la migrazione dei dati WhatsApp da Android a iPhone. L’esportazione avverrà con successo toccando avanti e poi continuando sul bottone stabilito. Per trasferire dati WhatsApp da Android a iPhone si procede e continua così: confermare completamento, istallare ultima versione dell’applicazione e accedere dallo stesso numero e avviare la procedura guidata. Terminata questa operazione, tutti i dati, tra cui chat, video, foto, ecc., verranno trasferiti da Android a iPhone su WhatsApp.

Tik Tok, picchiata in faccia discoteca a Torino/ La ragazza: "aiutatemi a trovarlo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA