Tre città italiane offrono soldi, relax e felicità e sono considerate delle location perfette per vivere: è il momento di trasferirsi e cambiare vita.

L’Italia è tra i paesi al mondo che offre i paesaggi più variegati: dal mare alla montagna, ma anche le città d’arte sono location che permettono di vivere in relax e tranquillità. Tuttavia il paesaggio e le bellezze del luogo non sono elementi sufficienti per ritenere un città perfetta per viverci. Per questo occorre valutare al meglio la qualità dei servizi e il costo della vita: garantire un certo benessere è determinante per vivere al meglio.

Non tutti sanno che esistono tre città italiane che offrono soldi, relax e anche tanta felicità. Tre posti ambiti da giovani, ma anche da persone più anziane dove si vive molto bene e i servizi primari sono ben organizzati e gestiti. Se per diverse ragioni avete in mente di cambiare città e trovare un posto più pratico, economico e alla portata di tutti, che inoltre offre un’aria sana e più pulita, ma anche paesaggi rilassanti, non potete non tenere conto di questi tre splendidi siti.

Da considerare che non sempre la scelta di traslocare non è solo una questione di soldi, spesso si cercano posti meno caotici, dove è possibile godere della quotidianità senza frenesia e che offrono servizi non affollati. Non è una preferenza espressa solo dagli anta, ma anche dai più giovani oggi sempre più convinti che in alcune città ci siano più possibilità di lavoro. L’idea di andare a vivere nelle metropoli dove la lotta al posto è sempre più agguerrita è qualcosa che oggi è considerata out.

Le città dove vivere: ecco chi offre servizi di qualità

I comuni che hanno investito in servizi che offrono una qualità della vita elevata sono diversi, e oggi godono di una certa credibilità. Inoltre negli ultimi anni si sono trovati ad accogliere diverse persone che hanno scelto di abbandonare la propria città proprio per approfittare di un tenero di vita più adeguato e meno frenetico.

Tra le indagini più attendibili quella realizzata da Il Sole 24 Ore che ha valutato una serie di città italiane, non tutte capoluoghi, dove la qualità della vita è alta e di qualità. Ovviamente gli aspetti valutati sono diversi tra cui i servizi, ma anche l’offerta culturale, come anche le proposte di lavoro rivolte ai più giovani. I criteri esaminati sono molti e tutti devono essere coordinati e coerenti l’uno con l’altro.

Dove si vive meglio in base all’età: ecco le città selezionate

L’analisi ha indotto a identificare le città in cui si vive meglio in base all’età: il portale Everyeye ha fatto una lista chiara che invita alla riflessione. Bolzano è una città perfetta per gli over 65: gode della presenza di una spesa sociale elevata, di un basso consumo di farmaci per malattie croniche e di diversi eventi culturali. Tutti aspetti che la rendono una città a misura di anta.

Diversamente Gorizia è perfetta per i giovani: chi ha tra i 18 e i 35 anni può godere di tanti servizi interculturali offerti dalla città, inoltre ci sono diverse offerte di lavoro che garantiscono ai ragazzi la possibilità di avere una maggiore stabilità. La città adatta alle famiglie, soprattutto quelle che hanno i bambini più piccoli è sicuramente Lecco. Quest’ultima si è guadagnata il primo posto perché ha scuole ben gestite e organizzate e diverse strutture sportive considerare sicure e a norma e offre diversi servizi a misura di famiglia.