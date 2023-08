Trasfigurazione del Signore/ Il 6 agosto 2023, la rivelazione di Gesù sul monte Tabor

Trasfigurazione del Signore, l’episodio biblico

Per Trasfigurazione del Signore si fa riferimento ad un episodio biblico e simbolico della vita di Gesù, che viene descritto all’interno dei vangeli sinottici di Matteo, Marco, e Luca, e che richiama il momento in cui il figlio di Dio si mostra nella sua natura dualistica di divinità e uomo. Stando alla tradizione, tale rivelazione sarebbe avvenuta in Israele, precisamente sul monte Tabor, quaranta giorni prima della crocifissione di Gesù Cristo. Poiché secondo la cultura orientale la crocifissione di Gesù sarebbe avvenuta il 14 settembre, di conseguenza è stato stabilito che il giorno della Trasfigurazione coincide con il 6 agosto. La celebrazione di questa festa sacra la si deve a papa Callisto III, che nel 1457, riconoscendo tale momento biblico come uno dei più importanti della tradizione Cristiana, lo rende universale.

Trasfigurazione del Signore, 6 agosto: le feste e le sagre

Il 6 agosto si celebra la Trasfigurazione del Signore. Sono numerose le sagre e le feste che il 6 agosto vengono allestite in tutta la penisola. Nella località bergamasca di Comune Nuovo, ad esempio, tale ricorrenza viene celebrata come festa patronale: le stradine e le piazze di questo borgo vengono trasformate in un vero e proprio polo d’attrazione per i paesini circostanti. Rimanendo sul versante Nord, sono diverse le località del Trentino Alto Adige che commemorano il sei agosto.

In tal senso, sono famosissimi i pellegrinaggi, o le “camminate della trasfigurazione o della riflessione” che i fedeli percorrono tra le pendici delle montagne del Trentino, cogliendo l’occasione per ritirarsi in un momento di pura introspezione spirituale. È famosissima invece la festa di Cefalù, che nell’omonima località sicula viene allestita il sei di agosto di ogni anno. Trattasi di una festa meravigliosa, in cui il tema religioso e folkloristico si fondono perfettamente con le abitudini e i costumi di questo popolo. Nel pomeriggio, ad esempio, i pescatori si sfidano in una gara rinomata “Antinna a mari”, mentre in serata prende vita una processione che vede i fedeli camminare in silenzio per le vie della città fino a raggiungere il Duomo. Dopo la funzione, il corteo si scioglie per abbandonarsi alla degustazione di cannoli, arancini, e altre delizie alimentari della zona.

Le altre celebrazioni di oggi

Il giorno delle Trasfigurazione del Signore coincide con la celebrazione di altri Santi e Beati, oltre che con altre festività patronali di numerose città italiane. In merito a quanto appena detto, menzioniamo i nomi di alcune località: Morbello in provincia di Alessandria; Castelpagano in provincia di Benevento; il già menzionato Comun Nuovo; Remedello in provincia di Brescia; Colle d’Anchise e Cantalupo nel Sannio in provincia di Campobasso. Per quanto invece concerne i Santi e i Beati celebrati in questo stesso giorno, di seguito si ricordano: San Sisto a Morbello, San Sito a Joppolo, Santissimo Salvatore, Santo Stefano a Fara Olivana con Sola, Santo Innocenzo Martire, San Salvatore a Brugine.











