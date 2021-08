Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo/ Celebrazione il 6 agosto

La data del 6 agosto è ricordata da tutti i fedeli cristiani come il giorno della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, l’episodio in cui Gesù rivelò ad alcuni discepoli la sua natura come uomo e come Dio. Un evento che è stato tramandato attraverso i vangeli di Marco, Luca e Matteo i quali riferiscono le parole di Pietro, che insieme a Giacomo e Giovanni furono i prescelti a vivere questo momento importantissimo per l’umanità intera.

Secondo quanto viene riportato, Gesù chiamò i tre discepoli invitandolo a seguirlo, e una volta salito su una montagna, la sua figura iniziò a illuminarsi fino a compiere la trasfigurazione. Su quale sia esattamente il luogo in cui sia avvenuta la Trasfigurazione di Nostro Signore, vi sono una serie di dubbi. Per alcuni storici si fa riferimento al monte Tabor, dato che viene citato anche da fonti storiche della chiesa, oltre ad essere stato sede di diverse chiese in età bizantina e di un’abbazia dei Benedettini. Per altri invece, si fa riferimento al monte Hermon, considerato un luogo più isolata, in quel tempo, e che rispecchia al meglio la descrizione dei vangeli.

Come si festeggia la Trasfigurazione di Nostro Signore

L’evento della Trasfigurazione di Nostro Signore è un mistero di fede, menzionato dallo stesso Sant’Agostino, as testimonianza del fatto che l’origine storica di questo episodio della vita di Gesù venisse già riconosciuto nei primi secoli della diffusione del cristianesimo. Nel 1457 venne trasformata in festa da papa Callisto III, che la rese parte integrante della liturgia cattolica. La data del 6 agosto è stata stabilita, dato che l’evento della salita sul monte Tabor in cui avvenne la Trasfigurazione, sembra essersi verificato 40 giorni prima l’evento della crocefissione di Gesù. Le testimonianze su questa festività però sembrano essere antecedenti all’intervento di papa Callisto III con alcuni documenti storici del XI secolo in cui si dimostra che la Trasfigurazione veniva festeggiava in città come Napoli e nelle terre tedesche o in Spagna. Dagli inizi del ‘900, con la ricostruzione della chiesa sul Monte Tabor tale ricorrenza prevede, in questo luogo, una processione con una santa messa.

In quale città viene celebrato l’evento

In quanto mistero di salvezza, la Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristino viene ricordata in tutte le chiese cristiane. Se si vuole trovare un luogo in cui questo evento è particolarmente sentito, si può citare il Monte Tabor, situato in Galilea, nello stato di Israele. Una montagna che al di la della documentazione torica, rimane legata alla vita di Gesù, grazie alla presenza di diversi edifici religiosi. Per il turista che si avvicina, ci si trova immersi in un paesaggio di straordinaria bellezza, in cui sorge una chiesa in stile romanico, edificata dai francescani negli tra il 1921 e il 1924, e che prende il nome di Basilica della Trasfigurazione.

I Santi e i beati del 6 agosto

Il 6 agosto vengono ricordati anche i seguenti Santi e Beati: San Cremete; San Goderanno; San Guglielmo Sanz; Santa Maria Francesca di Gesù; Beato Gezzelino; Beato Matteo da Bascio; Beato Ottaviano di Savona.



