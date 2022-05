Trasportano una Vespa sullo scooter in due/ Video virale da Afragola “Robe da pazzi”

E’ divenuto virale sui social un video che mostra due ragazzi in sella ad uno scooter, mentre trasportano una Vespa. Un filmato decisamente assurdo che è stato pubblicato da vari account, come ad esempio “Non sono bello ma spaccio” ma anche quello del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Quest’ultimo ha postato il video dopo una segnalazione “Signor Borrelli ad Afragola succedono cose da pazzi. Due ragazzi che trasportano una Vespa su uno scooter”, per poi commentare “Incredibile”. L’episodio, decisamente curioso, si è verificato di preciso in quel di Afragola, in provincia di Napoli, e la scena è stata immortalata da un’automobilista che mentre stava guidando si è appunto trovato davanti questi due ragazzi in sella con tanto di Vespa al seguito.

Omicidio Maxim Zanella, morto suicida Oskar Kozlowski/ Killer si è ucciso in carcere

“Cose da pazzi! Guardate questi due, vedi? Poi si fanno male?”, commenta lo stesso mentre riprende il siparietto e segue i due. Ci si domanda come abbiamo fatto i due giovani a stare sullo scooter: uno guida davanti, e quasi neanche si vede, mentre l’altro è subito dietro con “in braccio” la Vespa di colore azzurro, cercando ovviamente di tenersi in equilibrio per non cadere dal mezzo in movimento. Entrambi sono senza casco, ma a stupire di più è appunto il rischio che i due hanno corso, e il trasporto tutt’altro che convenzionale.

Idrissa Gueye rifiuta patch arcobaleno/ Bufera al Psg: giocatore verrà punito?

VESPA TRASPORTATA IN SELLA AD UNO SCOOTER: I COMMENTI IRONICI DAI SOCIAL

Come detto in apertura, il video della Vespa a bordo di uno scooter è divenuto virale nel giro di poche ore, e sono stati moltissimi i commenti sotto al post di Borrelli, come ad esempio qualcuno che scrive “No vabbè”, mentre un altro aggiunge “Benvenuti in Africa”. E ancora: “Sicuramente qualche povero cristo sta piangendo”, “Però ha messo la freccia”, “La possibilità di essere fermato da una volante in certe zone e in certi orari è inferiore alla probabilità di fare il 6 al Superenalotto”, “Però dobbiamo riconoscere che é super bravo a mantenerla senza farla cadere”, “Non è da tutti, saranno sicuramente degli esperti equilibristi circensi”, “Chissà perché qualcosa mi dice che l’hanno rubata. O forse sarò solo uno dei tanti malpensanti”, “L’essere umano è arrivato sulla luna ma non aveva mai fatto prima ciò che vedo in questo video”. Di seguito il video in questione.

Toni Capuozzo/ “Successore di Putin? Ridicolo, appena ci sarà un nome verrà ucciso”













© RIPRODUZIONE RISERVATA