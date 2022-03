“Trasporti gratis per profughi ucraini nel Lazio”/ Video Zingaretti: “500mila € per…”

Trasporti gratis per i profughi ucraini nel Lazio: parola di Nicola Zingaretti. Questa è la notizia che si è diffusa nelle ultime ore e che porta all’attenzione di tutti i cittadini italiani il gesto di grande generosità e solidarietà messo in atto dai vertici regionali di concerto con il Cotral sull’intero territorio laziale e che rientra nell’ambito di una serie di misure messe in atto dall’Unità di Crisi per l’emergenza Ucraina.

Come spiegato in conferenza stampa da Zingaretti, “nel vademecum ci saranno tutte le informazioni, anche quelle relative al ricevimento di un permesso di soggiorno temporaneo e ai servizi previsti dalle varie istituzioni. I numeri a cui far riferimento sono il 112 e il 118, che faranno da ponte di collegamento con gli altri servizi, insieme al numero 800118800: numero specifico per l’assistenza sanitaria. Sono previsti anche hub per tamponi e vaccini”. Il governatore ha altresì specificato che, unitamente al prefetto Piantedosi e con la collaborazione della comunità ucraina di Roma, è stata calcolata una disponibilità di massima fino a 10mila posti letto.

ZINGARETTI: “TRASPORTI GRATUITI PER I PROFUGHI DELL’UCRAINA, MA SONO PREVISTE ANCHE ALTRE INIZIATIVE”

Oltre ai trasporti gratuiti per i profughi ucraini sull’intera rete Cotral, Zingaretti ha fatto sapere che sono previste altre iniziative: “Il sistema sanitario ha già attivato oltre 100 posti letto per i bisognosi di cure. Su questo organizzeremo come Regione Lazio il primo volo per andare a recuperare al confine bambini che saranno poi trasferiti all’ospedale Bambin Gesù di Roma”.

Sarà anche pubblicato uno specifico bando regionale, che includerà diverse aree d’azione: dal sostegno scolastico, a quello psicologico, dall’assistenza legale all’alfabetizzazione, passando per i bonus occupazionali e i bonus per l’acquisto di strumentazione legata alla connettività, “in modo che le madri e i bambini che qui troveranno riparo possano rimanere in contatto con gli uomini e i padri al fronte in Ucraina – ha precisato Zingaretti –. Il Consiglio regionale del Lazio ha messo a disposizione 500mila euro per i Comuni che interverranno su questa emergenza”.

