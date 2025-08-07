Quali sono le agevolazioni per i trasporti in Lombardia: tutto l'elenco degli sconti che si possono richiedere tra la Dote e i programmi "Io Viaggio"

Con l’inoltrarsi dell’estate, molti potrebbero chiedersi se esistano delle agevolazioni per i trasporti pubblici in Lombardia utili per programmare i propri viaggi durante il periodo più caldo dell’anno e godersi – peraltro a prezzi agevolati, là dove non sono del tutto nulli – un fine settimana di relax fuori porta: ovviamente se scriviamo queste righe è perché le agevolazioni esistono e sono, peraltro, anche numerose; andando incontro a pressoché qualsiasi casistica specifica.

Tra le tante agevolazioni offerte della Regione ai viaggiatori – frequenti od occasionali – sicuramente la più nota e apprezzata è quella chiamata “Dote Trasporti” che può essere facilmente richiesta da tutti i residenti sul territorio lombardo: per farlo basta collegarsi all’apposita sezione “Bandi e Servizi” del sito istituzionale (ovvero questa) usando le credenziali SPID, quelle CIE o anche la tessera sanitaria, nel caso in cui siate minuti anche del PIN e del lettore per le smartcard.

Il pregio della Dote Trasporti della Regione Lombardia è quello di permettere a chiunque sia in possesso di un abbonamento per i treni – sia quelli dell’Alta velocità, sia i regionali o i suburbani – di ottenere un contributo economico a titolo di sconto: il valore dipende soprattutto dalla tratta e dalla tipologia di abbonamento (qui trovate tutti i dettagli del caso) e varia tendenzialmente tra i 10 e i 90 euro massimi.

Tutte le agevolazioni per i trasporti in Lombardia: cosa sono e come funzionano i programmi “Io Viaggio”

Oltre alla Dote – che funziona tramite bando ed è più “complessa” da richiedere, oltre ad avere un tempo di attesa per l’approvazione e a richiedere un abbonamento per una specifica tratta -, sempre i residenti della Regione Lombardia possono anche sfruttare tutti i programmi che fanno parte della famiglia chiamata “Io Viaggio”: in totale sono due, tra la versione dedicata ai viaggi occasionali e quella riservata agli abbonamenti.

Nel primo caso, il programma “Io Viaggio in Famiglia” permette a tutti i minori di 14 anni di sfruttare in modo del tutto gratuito i trasporti in Lombardia, purché siano accompagnati da almeno un adulto pagante: la richiesta si può fare direttamente agli sportelli al momento dell’acquisto dei biglietti, oppure con l’apposito modulo da compilare in anticipo; mentre una singola richiesta avrà una durata complessiva di 60 giorni entro i quali il minore e l’adulto potranno viaggiare senza dover ricompilare il modulo.

D’altra parte, ancor più comoda è l’agevolazione “Io Viaggio in Famiglia – Abbonamenti“: in questo caso l’obbiettivo è quello di concedere una scontistica per i mezzi pubblici a tutti i minori di 18 anni pari al 20% del costo del secondo abbonamento, che diventa addirittura del 100% nel caso in cui gli abbonamenti acquistati siano tre (ma in quest’ultimo caso limitatamente al costo di uno solo dei tre titoli di viaggio); non cumulabile con gli sconti già previsti per gli studenti, si può ottenere presentando l’apposito modulo nel momento dell’acquisito.