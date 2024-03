Trasporti Lombardia: “Un biglietto digitale per viaggiare con più mezzi”/ “Entro il 2025 222 nuovi treni”

Si è tenuta negli scorsi giorni ad Assago, il convengo ‘Dall’Europa a Milano: un viaggio nel futuro’ organizzato da Milano Serravalle – Milano Tangenziali. Si è parlato del sistema di trasporti della Lombardia e delle infrastrutture, e presente anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Lo sviluppo delle infrastrutture lombarde – le sue parole riportate da Lombardianotizie.online – è fondamentale non solo per la nostra Regione ma per l’economia e il buon funzionamento di tutto il Paese. Siamo al lavoro per migliorare i collegamenti e rendere la Lombardia sempre più interconnessa, innovativa e sostenibile”.

Fra gli interventi anche quello dell’assessore Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile), che in merito ai progetti futuri riguardanti il sistema di trasporto pubblico lombardo ha spiegato: “Per quanto riguarda i trasporti l’innovazione tecnologica attuata da Regione Lombardia si concretizza per esempio con il rinnovo della flotta dei treni. Entro il 2025 sarà completato il programma che prevede l’immissione di 222 nuovi convogli. Innovazione significa anche progettare una nuova forma di bigliettazione digitale che consenta, nei prossimi anni, di viaggiare in Lombardia, con ogni mezzo pubblico e con un solo titolo di viaggio, pagando la tratta percorsa attraverso un’App”.

TRASPORTI LOMBARDIA, DAI TRENI ALLE AUTOSTRADE INNOVATIVE

Una comodità senza dubbio non da poco per chi ad esempio utilizza più mezzi nel corso della giornata per spostarsi, ma anche un’agevolazione in ottica turistica, un solo titolo di viaggio per spostarsi in tutta la regione Lombardia.

Infine le parole dell’assessore Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche), che si è soffermata invece sulle infrastrutture autostradali: “La Lombardia ha innovato attraverso le società partecipate: penso al metodo di progettazione BIM (Building Information Modelling) che consente non solo di progettare le opere in modo sempre più moderno e preciso ma anche di organizzare al meglio la manutenzione, e penso al sistema ‘free flow’ che elimina i caselli. Innovazione significa far circolare persone e merci nel modo più efficiente possibile prestando attenzione anche alla sostenibilità”.

