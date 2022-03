Trasporti, stop Super Green Pass da aprile/ Bus-treni, solo Green pass base: road map

REGOLE GREEN PASS SUI TRASPORTI: COSA SUCCEDE DAL 1 APRILE

Dal 1 aprile 2022 dovrebbe decadere assieme allo Stato di emergenza anche l’obbligo di Super Green Pass sui trasporti pubblici: in vista del prossimo Decreto Covid contenente la “road map” dell’allentamento restrizioni anti-pandemia tra aprile e giugno, particolarmente importante il capitolo sui trasporti, uno dei settori più imponenti della vita quotidiana di milioni di pendolari in tutta Italia.

"Green Pass abolito a maggio"/ Andrea Costa: "Estate senza restrizioni? Possibile"

In attesa di una conferma delle bozze circolate fino ad oggi, un fatto dovrebbe rimanere tale dal 1 aprile prossimo: non sarà più obbligatorio essersi vaccinati per poter prendere i mezzi di trasporti, dall’aereo (solo se tra due mete italiane) a metro, bus e treni. Con la fine dello stato d’emergenza il Governo è pronto a rendere non più obbligatorio il Super Green Pass per salire a bordo: basterà il Green Pass base, ovvero vaccino, guarigione o tampone negativo. Come ha spiegato anche oggi il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, «Risolviamo una contraddizione, oggi ci sono turisti stranieri che arrivano in Italia grazie al test ma poi non si possono spostare nel nostro Paese con i mezzi pubblici, l’unica cosa che possono fare è noleggiare un’auto o prendere il taxi».

COVID ITALIA/ "Contagi in risalita e vaccini arma spuntata, ma nessuna emergenza"

LA ROAD MAP DEL GREEN PASS SU TRENI, BUS, MEZZI

Aerei, treni, navi, mezzi pubblici: dal 1 aprile basterà avere un tampone negativo per salire a bordo dei trasporti, anche se il Governo resta prudente e attende ancora di annunciare la “fine” delle restrizioni con obbligo di Green Pass per le diverse attività fuori casa. La road map vede dunque da inizio aprile l’allentamento sui trasporti, con probabile fine delle restrizioni tra inizio maggio e inizio giugno. Sempre con il medesimo imminente Decreto Covid, da aprile dovrebbe decadere anche l’obbligo di mascherine FFP2 a bordo dei mezzi pubblici, mentre rimarrà l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche. Dopo l’allentamento sui mezzi di trasporto, il Ministro del Turismo Garavaglia chiede ora un ulteriore passo avanti per riaperture più imponenti in vista della prossima stagione turistica: «togliere l’obbligo del Green Pass per gli ospiti degli alberghi. La misura servirebbe ad incentivare il turismo e a non costringere chi arriva dall’estero con il solo tampone a fare test continui se trascorre alcuni giorni in hotel».

LEGGI ANCHE:

Green pass eterno: prova ‘segreta’ in Dpcm 2 marzo/ “Proroga automatica tra 18 mesi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA