Trasporti, vertice Regioni-Mit/ Allarme capienza, mezzi pubblici a rischio: scenari

Il giorno dopo il varo del nuovo Dpcm 13 ottobre, è il tema trasporti a lasciare tutt’altro che “uniti” Governo e Regioni: tanto il Veneto, quanto Lombardia ed Emilia Romagna si fanno capifila nel chiedere all’esecutivo ulteriori provvedimenti sul tema caldissimo dei mezzi pubblici, con il nodo assembramenti in metro, bus e treni. Da qui s’era avanzata l’ipotesi della scuola a distanza per alcune classi delle superiori, in modo da ridurre l’impatto dei passeggeri nelle ore di punta, ma il Presidente Conte e la Ministra Azzolina si sono opposte appellandosi alla continuità in presenza di tutti gli studenti. Il problema dei trasporti resta e l’allarme sulla capienza dei passeggeri da ridurre (oggi è all’80%, ma potrebbe cambiare già nei prossimi giorni) non è problema secondario: per tutti questi motivi, oggi il Ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha convocato un tavolo con le associazioni rappresentative delle aziende del Trasporto Pubblico Locale, ai rappresentanti della Conferenza delle Regioni, di Anci e di Upi. «A che cosa servono le misure del Dpcm anche magari contraddittorie sulle persone in casa, se poi ci fanno ammassare sugli autobus?», osserva il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo a Rai News24, ribadendo la posizione avanzata già ieri dai Governatori Fontana, Zaia e Bonaccini. Dalla Commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni fanno sapere che al momento una vera proposta ancora non c’è, ma occorre più che ridurre la capienza «aumentare le risorse alle Regioni di almeno 300 milioni», tema che potrebbe estendersi anche in vista della Conferenza Stato-Regioni di domani.

CAOS TRASPORTI, TUTTI GLI SCENARI

Le autorità locali e i comuni di contro sottolineano giustamente un allarme specifico per il trasporto pubblico locale dopo la mancata “stretta” nell’ultimo Dpcm: se si riduce la capienza sotto l’80%, il conseguente e paradossale esito sarebbe di avere assembramenti e file ingombranti alle fermate e sulle banchine. Secondo gli ultimi calcoli Asstra, simulando una capienza dei mezzi pubblici al 50%, ogni giorno «si impedirebbe a circa 275mila persone di beneficiare del servizio. E ipotizzando che la scelta sia quella di passare al mezzo privato si potrebbero generare da oltre 42mila a oltre 250mila spostamenti in auto in più ogni giorno solo nelle ore di punta mattutine». Per questo motivo il presidente dell’Anci Antonio De Caro a “Che giorno è” ha commentato ieri in vista del vertice oggi al Ministero dei Trasporti «La capacità del mezzo di trasporto pubblico non deve superare l’80%. Noi vorremmo abbassare questa percentuale. Il Cts parlava del 50% per stare tranquilli, ma per arrivare al 50% abbiamo bisogno di più mezzi e risorse. Tutti quelli in circolazione li stiamo utilizzando. Le aziende di trasporto non ce la fanno e l ‘unica possibilità è differenziare gli orari di ingresso e uscita delle scuole e tornare allo smart working com’era fino a qualche mese fa». Rispondendo in merito alla problematica dei trasporti sempre a Rai News24 con “Studio 24”, spiega il professor Andrea Crisanti «Mezzi di trasporto affollati favorisce il contagio, tante persone vicine non controllate e non distanziate e senza ricambio d’aria idoneo. Riduciamo la capienza? Nessuno controllerebbe, meglio far obbligare tutti ad avere mascherine e distanze, il resto è molto complesso». Intervistato da Repubblica, il presidente Iss Silvio Brusaferro sottolinea la grande attenzione che va prestata al tema trasporti «serve scaglionare orari delle attività», ovvero la soluzione già paventata lo scorso aprile ma non successivamente presa in considerazione in maniera completa da Governo e Regioni (anche per la mancanza di fondi e strutture da organizzare).



