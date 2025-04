Con l’avvicinarsi della stagione estiva le compagnie aeree italiane stanno approntando le armi per cercare di incassare quanti più soldi possibile in vista poi del calo fisiologico che ci sarà nella stagione invernale. Vediamo la loro situazione e quali progetti hanno in cantiere.

Partiamo da ITA. Ormai il budget del vettore di bandiera partner di Lufthansa dovrebbe essere pronto e di conseguenza entro uno massimo due mesi lo dovrebbe essere anche il piano industriale, in vista anche dei dati definitivi di bilancio che dovrebbero essere approvati dall’assemblea degli azionisti entro giugno di quest’anno, utilizzando quindi i due mesi a disposizione a causa dell’ingresso dei tedeschi nel capitale.

La flotta nel numero, almeno per quest’anno, dovrebbe rimanere invariata a 96/98 macchine, mentre prosegue il cammino per l’ingresso di ITA in Star Alliance deliberato dal consiglio dell’alleanza proprio nei giorni scorsi e che dovrebbe avvenire entro il 2026.

Notizia degna di nota è anche il trasferimento dei voli ITA nei terminal T1 di Francoforte e T2 di Monaco, che renderanno le connessioni con i voli Lufthansa più agevoli per i passeggeri in transito. Sono stati anche pianificati i voli in code share con il partner Air Dolomiti. Interessante notare come l’ampliamento dei voli in code share con la cugina tedesca amplierà notevolmente l’offerta di voli e di coincidenze fruibile dai passeggeri italiani con il resto d’Europa. I clienti di ITA potranno accedere alle 130 lounge in tutto il mondo e al contempo i clienti dei vettori del Gruppo Lufthansa potranno utilizzare le lounge di ITA secondo le modalità di accesso previste dalle rispettive compagnie.

“Oggi è un giorno molto importante nel percorso di crescita della nostra Compagnia – ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways – aggiungiamo ulteriori benefici per assicurare ai nostri clienti un’esperienza di volo sempre più completa e confortevole. Queste novità operative sono il risultato di una continua e proficua collaborazione con il Gruppo Lufthansa e vanno ad arricchire ulteriormente i servizi che abbiamo già messo a disposizione dei nostri clienti sin dalle prime settimane successive all’accordo con il partner tedesco. Continueremo ad impegnarci con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la connettività, il servizio e l’offerta di viaggio per i nostri passeggeri, sfruttando al meglio le sinergie con il Gruppo Lufthansa”.

Questo per quanto riguarda l’operatività della compagnia, mentre sul fronte societario interno Joerg Eberhart, dopo un periodo di assestamento, sembra avere il pieno controllo del vettore di bandiera con un occhio di riguardo al contenimento dei costi, alle performance e alle procedure. ITA, inoltre, è ancora in attesa di ricevere la nota da parte del Mef che, sulla base di quanto contenuto nel parere dell’Avvocatura dello Stato, dovrà decidere se al Presidente Sandro Pappalardo sono dovuti o meno gli emolumenti deliberati dal Consiglio di amministrazione dato che ha assunto l’incarico essendo ormai in pensione.

Passiamo a Neos, la compagnia aerea facente parte del Gruppo Alpitour. La flotta attualmente è composta da diciassette aeromobili divisi tra Boeing B-737 e Boeing B-787 Dreamliner più un B-737 Max 8 in arrivo. Due sono immatricolati in Italia, quindici in Irlanda.

Lupo Rattazzi, Presidente della compagnia, ha fatto il punto sulla situazione della compagnia che ha chiuso il 2024 con 777 milioni di fatturato e un utile netto di 40, ma prevede di superare gli 800 milioni nel 2025: “Salvo eventi inaspettati, ormai non così improbabili l’anno in corso dovrebbe garantire un fatturato di 860 milioni di euro. Un risultato per certi versi sorprendente, se teniamo conto che la nostra non è una compagnia di bandiera, né una low cost, ma un vettore di trasporto sui generis che riesce a dipendere sempre meno dal proprio operatore di riferimento, cioè Alpitour”.

Neos quest’anno prevede di attivare sette voli settimanali su New York da Milano Malpensa, Palermo e Bari, ma comunque intende mantenere la quota fatturato legata al gruppo Alpitour non inferiore al 40%. È poi notizia di questi giorni che Neos è alla ricerca di assistenti di volo certificati da inserire nel team da maggio 2025. Il contratto offerto è inizialmente a tempo determinato della durata di un anno. La base proposta è Milano Malpensa con possibilità di distaccamento a Roma per la durata del contratto.

Parliamo ora di Sky Alps. In un articolo del Corriere della Sera, datato 12 marzo 2025, si puntano i riflettori su una vicenda che sta scuotendo il settore dell’aviazione civile italiana. SkyAlps, compagnia aerea con base a Bolzano, di proprietà della Famiglia Gostner, una delle più in vista nell’area dell’Alto Adige, si trova al centro di un’indagine per presunte irregolarità nella manutenzione dei suoi aeromobili. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha condotto un’ispezione straordinaria presso la sede di SkyAlps dal 26 al 28 febbraio 2025, a seguito della denuncia di un collaboratore della compagnia, rivelando una serie di non conformità.

Gli ispettori incaricati dall’Ente avrebbero riscontrato interventi di manutenzione non eseguiti ma dichiarati come completati, componenti registrati con dati errati e persino pezzi scaduti o scomparsi. Particolarmente preoccupante in questi casi è il rischio di incidenti più o meno gravi in caso di avaria in volo, dovuti proprio alle carenze di manutenzione. Al centro dello scandalo si trova un dipendente di nazionalità portoghese, al momento irreperibile, che è accusato di aver certificato per mesi interventi mai effettuati e di aver agito come ispettore indipendente per lavori da lui stesso eseguiti. Ma nella vicenda potrebbero esserci altre persone coinvolte.

La gravità della situazione è testimoniata dal fatto che sempre l’Enac ha depositato un esposto alla Procura di Bolzano parlando di “gravi non conformità” e “non veritiere attestazioni” sulla manutenzione degli aeromobili di proprietà del vettore. Quello che però non torna in tutta questa vicenda sono le intenzioni che restano poco chiare: quali sono le motivazioni che hanno indotto questo tecnico della manutenzione a operare in modo così doloso? In SkyAlps non sembrano esserci problemi di liquidità che possano giustificare dei tagli alle spese di manutenzione, e gli scenari che si possono ipotizzare potrebbero essere molteplici, e vanno dalla negligenza, a motivi di vendetta personali del tecnico coinvolto verso un alto dirigente di Sky Alps.

Il vettore, dal canto suo, ha dichiarato che sta collaborando pienamente con le autorità, e di aver avviato una revisione interna per rafforzare i propri processi e garantire il massimo livello di conformità e qualità operativa. Ma quali passi dovrà fa fare SkyAlps nel prossimo periodo per uscire da questa situazione? Anche se il problema riguarda solo l’area tecnico-operativa, la figura di Alberto Casamatti, recentemente nominato dalla compagnia Accountable Manager, sarà fondamentale per ricostruire un rapporto di fiducia con l’Enac, ma tutto ciò potrebbe non bastare.

Servirà anche costruire parallelamente un percorso di riorganizzazione interna che metta al centro la ricostruzione della fiducia verso passeggeri e aeroporti, un sistema di governance più efficace, ampliare le performance degli aeroplani, costruire delle alleanze, ammodernare la flotta e creare un network che funzioni. Insomma, una chiara strategia che esula dalle questioni tecniche. Per sopperire alla mancanza di aeromobili, SkyAlps al momento sta noleggiando gli aerei da fonti esterne con un impatto economico che supererà verosimilmente il milione di euro.

Infine, chiudiamo con il punto su Aeroitalia. Con l’arrivo dell’estate, il vettore presieduto da Gaetano Intrieri lancia i suoi progetti internazionali, inaugurando nuove rotte verso mercati emergenti come Brno, dinamico centro economico e culturale della Repubblica Ceca, e Lublino, affascinante città della Polonia orientale ricca di storia e attrattive turistiche. Aeroitalia torna inoltre a operare in Romania, con la riattivazione dei voli da Roma Fiumicino per Bucarest e Bacau. Un’altra novità riguarda l’introduzione del nuovo volo diretto tra Catania e Cagliari, con due frequenze settimanali, che unisce Sicilia e Sardegna, facilitando gli spostamenti tra le due isole e valorizzandone il potenziale turistico ed economico.

Il vettore, inoltre, in questi giorni ha dovuto spostare il gate per i voli diretti verso la Sardegna dal Terminal 1 (T1) al Terminal 3 (T3) dell’aeroporto di Fiumicino a Rom, e dal 30 marzo ha aumentato i voli dagli scali di Cagliari e Olbia con direzione Roma e Milano. L’incremento si somma a quanto già previsto nell’ambito della continuità territoriale e del decreto aggiuntivo della Regione Sardegna, completando ulteriormente l’offerta.

Diventano dieci, rispetto alle sette attuali, le frequenze giornaliere della rotta Cagliari-Fiumicino: dallo scalo di Elmas nuovi orari nella fascia compresa tra le 11.10 e le 18.30, mentre da Roma saranno quattro i voli fra le 13.20 e le 18.30. Nuovi orari che vanno a coprire fasce temporali ben precise, in modo da rispondere alle esigenze di maggiore flessibilità per i passeggeri. L’incremento interessa anche Milano Linate, dove si passa da cinque a sette frequenze giornaliere. Dal 30 marzo sono disponibili anche i i voli delle 16.10 e delle 17.30 da Linate e delle 13.50 e delle 18.40 da Cagliari.

Per quanto riguarda Olbia, l’incremento porta ad avere sei voli su Linate (rispetto ai quattro attuali) e cinque su Fiumicino (ora sono tre). Nei mesi di luglio e agosto saranno otto quelli da Linate per l’aeroporto gallurese.

Al momento la flotta di Aeroitalia è composta da 16 aeromobili divisa tra Airbus A319, Embraer 175 e 190, Boeing B-737 e ATR72-600.

