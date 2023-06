Trasporto merci: l’indagine sull’aumento dei prezzi/ “Su terra aumenti del 20%”

La Banca d’Italia ha pubblicato oggi i risultati dell’indagine annuale sul trasporto internazionale di merci con i dati relativi all’anno 2022. Si tratta di un appuntamento fisso che mira a comprendere come il costo delle spedizioni su terra, mare e cielo incida sui prezzi reali, per il consumatore, delle merci e sui guadagni provenienti dalle esportazioni. Il trend, purtroppo, è già segnato da un paio di anni ed anche in questo 2022 si è rilevato un generalizzato aumento del costo del trasporto delle merci, per ragioni legate soprattutto ai continui aumenti di benzina e gasolio, ma anche alla delicata situazione geopolitica alle porte d’Europa, che ha costretto la maggior parte dei paesi e delle aziende a rivedere le modalità di trasporto.

Trasporto merci: come sono aumentati i costi

Secondo l’indagine della Banca d’Italia, in generale, l’aumento del costo del trasporto di merci ha inciso sul valore delle merci stesse pari al 3,5% per le importazioni e del 5% per le esportazioni. Ad essere aumentati sono i costi di tutte le modalità di trasporto (terra, aerea, navale e di bulk liquido), toccando in tutti e quattro i casi i livelli massimi storici, oppure avvicinandosi parecchio. È contestualmente peggiorato anche il deficit dei trasporti mercantili, che ha toccato il massimo storico di -14,4 miliardi di euro (nel 2021 era -10,7).

Passando ad un excursus delle principali modalità di trasporto delle merci, per analizzare i costi, uno degli incrementi maggiori si è rilevato nei trasporti via terra, che rispetto allo scorso anno sono aumentati del 20%. Similmente, ma in modo meno incidente, sono aumentati anche i costi di trasporto ferroviario, specialmente per quanto riguarda il settore dei container (+10%), mentre per i bulk liquidi si è rimasti in linea con il 2021. Il settore del trasporto merci aereo, invece, fa ancora i conti con gli aumenti incredibili (che hanno toccato il +60%) del 2020 dovuti alla pandemia, continuando ulteriormente a crescere, ma di appena un +5% in linea con il 2021. Dal punto di vista navale, invece, il prezzo del trasporto di container è rimasto stabile, dopo però un aumento di quasi il 100% nel 2020, meno positivo, invece, l’aumento di quasi il 100% del costo di trasporto navale dei bulk liquidi importati.

