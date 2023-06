Trattamento TFS INPS/ Basta rateizzazioni e ritardi, la Corte cambia regole (27 giugno 2023)

Il Trattamento TFS dell’INPS, viene corrisposto ai pensionati che dopo anni di servizi, vengo pagati per l’appunto “Trattamento di Fine Servizio“. Dal 1997 però, c’è qualcosa che non piace ai soggetti beneficiari, ovvero la lunga attesa che talvolta si protrae per anni e per mesi fino a quando non arrivano i soldi.

Più di trent’anni prima di trarre una conclusione. Ai giorni d’oggi però, finalmente la Corte costituzionale ha deciso di cambiare regole, ritenendo l’attesa ingiusta e illegittima, tanto da mettere un punto e imporre il pagamento immediato. A tal proposito i danni e i rischi di indebitamento saranno parecchi.

Trattamento TFS INPS: cosa cambia da oggi

Il trattamento TFS dell’INPS oggi evoluto in TFR per i dipendenti privati (Trattamento di Fine Rapporto), non sarà più erogabile con ritardi e rateizzazioni.

La Corte costituzionale ha stabilito che il capitale dovrà essere erogato subito, al contrario di quanto avveniva prima il cui pagamento era fissato a 12 mesi da quando si usciva dal lavoro (per limiti di anzianità), e 24 mesi per tutti gli altri casi.

Tempi di attesa non reali, visto che il periodo si allungava di parecchio, arrivando perfino ad anni e lunghissimi mesi. Stando a quanto dichiarato dagli esperti, oggi sarebbero circa 1 milione e 650 mila gli ex dipendenti pubblici che non hanno ricevuto – e chiaramente attendono – il TFS.

La Corte ha criticato inoltre, la possibilità di godere del TFS anticipato tramite finanziamenti onerosi, in quanto: “ha riversato sullo stesso lavoratore il costo della fruizione di un emolumento che è parte del compenso dovuto per il servizio prestato”.

La nuova proposta per elargire il pagamento relativo al trattamento TFS INPS, è quella di liquidare subito o comunque accorciare i tempi d’attesa che fino ad oggi si protraevano in modo esagerato. Come abbiamo comunicato, alcuni ex dipendenti attendono il contributo da oramai tantissimi anni.











