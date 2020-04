“Trattieni il respiro per riconoscere Coronavirus”/ Bufala: Ministero fa chiarezza

Anche il sito del Ministero della Salute è intervenuto per smentire alcune delle più diffuse fake news sul Coronavirus. Come sappiamo il Covid-19 colpisce l’apparato respiratorio. Dopo l’esplosione dell’epidemia – poi divenuta pandemia – anche nel nostro Paese si era diffusa una catena via Whatsapp che invitava a fare una semplice prova per verificare di non essere stati contagiati dal Coronavirus. Sarebbe bastato, al mattino appena svegli, trattenere il respiro per almeno 10 secondi senza tossire per avere la certezza di essere sani. Per dare sostegno alla bufala che viaggiava soprattutto via social ma anche su Whatsapp, veniva riportato un consiglio da parte di fantomatici “esperti di Taiwan”, ovviamente anonimi. “Il nuovo coronavirus NCP potrebbe non mostrare segni di infezione per molti giorni, prima dei quali non si può sapere se una persona è infetta. Ma nel momento in cui si manifesta la febbre e / o la tosse e si va in ospedale, i polmoni sono di solito già in fibrosi al 50% ed è troppo tardi!”, si leggeva nel messaggio. Un primo dubbio sorge proprio dalla sigla “NCP” dopo Coronavirus che probabilmente farebbe riferimento alla National People’s Congress, l’Assemblea Nazionale del Popolo cinese.

“TRATTIENI IL RESPIRO PER RICONOSCERE CORONAVIRUS”: LA NUOVA BUFALA

Il testo della bufala sul Coronavirus prosegue: “Gli esperti di Taiwan suggeriscono di fare un semplice verifica che possiamo fare da soli ogni mattina: fai un respiro profondo e trattieni il respiro per più di 10 secondi. Se lo completi con successo senza tossire, senza disagio, senso di oppressione, ecc., ciò dimostra che non vi è fibrosi nei polmoni, indicando sostanzialmente nessuna infezione. In tempi così critici, fai questo controllo ogni mattina in un ambiente con aria pulita!”. La domanda di molti di coloro che hanno ricevuto questo messaggio è la seguente: il metodo funziona realmente? A fornire la risposta esatta e spazzare via ogni dubbio ci ha pensato il Ministero della Salute che sul proprio portale ha smentito categoricamente la fake news dichiarando falsa la notizia e spiegando: “I sintomi di Covid-19 generalmente sono lievi e in questo caso non impediscono lo svolgimento di attività moderate. Inoltre il modo migliore e scientificamente dimostrato per confermare se si ha il Covid-19 è con un test di laboratorio e non mediante prove di apnea o esercizi di respirazione”. Solo il tampone, dunque, può confermare o meno la positività al Coronavirus.



