Milly Carlucci, porte chiuse per Cruciani? Ballando con le Stelle punta su Travaglio: “Ma solo per una notte”, parola di Parpiglia.

Ballando con le Stelle, spuntano i nomi dei concorrenti

Milly Carlucci sta per tornare con Ballando con le Stelle. Tra due mesi rivedremo il talent danzante con tanti nuovi concorrenti e al momento stanno iniziando a girare i nomi dei ballerini che si metteranno in gioco al fine di vincere il programma. Per adesso sappiamo solo che tra i vip ci sarà la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), mentre tra le voci arriva anche la notizia di Andrea Delogu, Fabio Fognini, Francesca Fialdini, Claudio Cecchetto. Altri svelano anche la presenza di Martina Colombari, Flavio Insinna, Anna Safroncik e Anna Safroncik.

Ballando con le stelle 2025, Flavio Insinna concorrente? L'attore fa chiarezza/ "La mia cena con Carlucci"

Salta invece la presenza di Barbara d’Urso che sarebbe stata la vip più attesa, mentre si inizia a parlare della possibile partecipazione di Cruciani e Travaglio nel programma di Milly Carlucci. In realtà i due nomi sono stati “spoilerati” da Gabriele Parpiglia che nella sua newsletter ha parlato di come il giornalista e conduttore potrebbero diventare ballerini provetti. Eppure, Giuseppe Cruciani ha smontato l’indiscrezione spiegando che Milly non gli ha fatto nessuna proposta anche se gli scorsi anni la conduttrice lo voleva a tutti i costi.

Ballando con le Stelle, svelati i primi nomi bomba/ Milly Carlucci fa il nome choc che nessuno si aspettava

Ballando con le Stelle, la risposta di Travaglio all’invito di Milly Carlucci

Giuseppe Cruciani non ha mai voluto partecipare come concorrente di Ballando con le Stelle ma ha sempre proposto sè stesso nei panni di giudice ricevendo un secco no da parte di Milly Carlucci che è molto affezionata alla sua giuria storica. Per quanto riguarda Marco Travaglio pare invece che sia stato chiamato dalla conduttrice. A svelarlo è stato Il Fatto Quotidiano che ha anche detto che il saggista non si sarebbe mostrato troppo felice di questa proposta. Nessuna speranza è persa, dato che potrebbe vestire i panni di “Ballerino per una notte” così come Francesca Pascale e Belen Rodriguez.