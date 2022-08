Travaglio: “Grillo sia più lucido del 2021”/ “Unione con Draghi ha rovinato il M5s”

Fra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Cartabianca, programma di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer, anche Marco Travaglio, noto direttore de Il Fatto Quotidiano. Si è parlato di politica ed in particolare del Movimento 5 Stelle che negli ultimi mesi si è letteralmente distrutto dopo l’uscita di scena del ministro degli esteri Luigi Di Maio. Travaglio si è soffermato in particolare sul suo fondatore Beppe Grillo, dicendo: “Mi auguro che se Grillo rientrerà in campagna elettorale sia più lucido di febbraio 2021 quando consigliò al M5s di entrare nel governo Draghi. Una mossa che li hai rovinati e che ha costretto Conte a cercare di recuperare e rimontare. Certo, se Grillo non partecipasse a nessun evento del M5s, sarebbe strano”.

E ancora: “Oggi i sondaggi davano il M5s al 12,5% e hanno una tendenza a salire. Ovviamente li premia il fatto di essere contro la destra e contro la sinistra che è la loro condizione ideale. Una condizione che non hanno scelto” ammette Travaglio “perché Letta gli ha fatto il piacere di scaricarli come se fossero un ferro vecchio per mettersi con Calenda che ha meno della metà dei loro consensi. Poi Letta è stato mollato sull’altare anche da Calenda facendo ritrovare il M5s solo contro destra e sinistra”.

TRAVAGLIO: “DI MAIO DISMESSO NEI SONDAGGI”

In conclusione di intervento Marco Travaglio ha parlato anche dell’ex Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e secondo lo stesso giornalista l’attuale titolare della Farnesina non sembra poi così popolare fra gli elettori italiani in vista del 25 settembre, giorno di elezioni: “Adesso il M5s ha le mani libere sia dal Pd che da Di Maio – spiega in diretta tv su Rai Tre – per Conte combattere con il coltello nella schiena di Di Maio non era facile. Il ministro ormai è dismesso nei sondaggi anche se poi potrebbe sorprenderci tutti. Ma non mi pare, non conosco masse ansiose di votare di Maio ma potrei sbagliarmi”.

