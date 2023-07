TRAVELERS CHOICE AWARDS/ Gli utenti di Tripadvisor premiano 21 resort di TH Group

Sono ventuno i resort targati TH Group a essersi aggiudicati il Travelers’ Choice 2023, il premio di Tripadvisor che celebra le strutture turistiche che hanno ricevuto recensioni eccellenti da parte dei viaggiatori di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi. Si tratta della temuta reputation, basata sulla customer satisfaction, la soddisfazione degli ospiti espressa dopo il soggiorno nella struttura, o addirittura “durante”, un polso che spinge gli host a intervenire e correggere in tempo reale i punti critici segnalati.

Caro voli: aumenti fino a 70%/ Come risparmiare: prenotazioni alle 2, date flessibili

La piattaforma-guida che ha tratto da queste pagelle democratiche, dal basso, il premio Travelers’ Choicem è Tripadvisor, il sito statunitense fondato nel 2000 da Stephen Kaufer e sua moglie, due che col turismo o la ristorazione non c’entravano niente, ma che dovendo scegliere un alloggio nella destinazione di vacanze prevista avevano cominciato a scandagliare la rete alla ricerca di commenti. Da lì l’idea, che era destinata a rivoluzionare il settore, di creare un aggregatore di opinioni “non professionali”, un sito che in breve è diventato un colosso, rilevato nel 2004 da InterActiveCorp. Oggi Tripadvisor è la piattaforma di viaggi più grande del mondo, seguita ogni mese da 463 milioni di viaggiatori, che possono consultare oltre 859 milioni di recensioni e opinioni relative a 8.6 milioni di alloggi, ristoranti, esperienze, compagnie aeree e crociere. Tripadvisor ogni anno attribuisce un premio Travellers’ Choice (ex Certificato d’eccellenza) agli alloggi, alle attrazioni e ai ristoranti che ottengono recensioni molto positive dai viaggiatori in modo costante e si classificano nel 10% delle migliori strutture sul sito. Si tratta dell’unico award basato esclusivamente sulle recensioni.

ESTATE 2023/ Oltre al mare la scelta per le vacanze cade sull'Italia "minore"

Tra le ventuno strutture TH premiate, si contano 14 hotel e villaggi al mare (tra cui l’ultima acquisizione in Sardegna, il TH Costa Rei Free Beach Resort), 4 strutture in montagna e 3 urban. Si tratta dei resort TH di Ortano, San Teodoro, Costa Rei, Chia, Cinisi, Gioiosa Marea, Simeri, Le Castella, Marina di Sibari, Pizzo Calabro, Marina di Pisticci, Ostuni, Tremiti, La Maddalena, Madonna di Campiglio, Pila, Marilleva, Corvara, Lazise, Roma e Assisi. “I giudizi positivi espressi dagli ospiti delle nostre strutture – dicono in TH – rappresentano uno stimolo importante a proseguire sulla strada tracciata, che si basa sulla professionalità, l’entusiasmo e il coinvolgimento di tutto il personale, nell’idea di ospitalità che il nostro gruppo porta avanti da sempre: l’ospite al centro. Abbiamo investito nel prodotto, con grande attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance, perché da sempre cerchiamo di generare valore in una prospettiva di lungo periodo e ci conforta vedere come questi investimenti siano percepiti positivamente anche dai nostri clienti”.

VACANZE DI PASQUA 2023/ I viaggi degli italiani pronti a riprendere quota (meteo permettendo)

Per l’idoneità al premio è necessario che una struttura, un’attività, una destinazione o un punto di interesse siano presenti su Tripadvisor da almeno 12 mesi, e ricevano un numero minimo di recensioni nel periodo di valutazione del premio e mantengano o superino un punteggio minimo. Per sottocategorie specifiche relative a un premio potrebbero essere applicati ulteriori criteri di idoneità, come il tipo di esperienze o di servizi offerti in loco agli ospiti.

“La conquista dei premi – dice Gimi Ventimiglia, direttore del TH Ostuni, uno dei premiati – è il frutto di un lavoro di squadra e di un’estrema attenzione all’accoglienza. È il risultato di una dedizione che soddisfa gli ospiti, una disponibilità che regala al loro soggiorno l’atmosfera di casa e i servizi di un grande albergo”. Proprio la struttura TH di Ostuni, in più, quest’anno vanta la ristrutturazione completa della piscina, che è stata trasformata in una larga oasi d’acqua, lagunare e degradante, con una serie di idromassaggi, circondata da un vasto solarium tutto in erba vera. È stato rivisto ed ampliato anche il teatro, e così pure il bar centrale, con il restiling della piazza che adesso sembra un piccolo borgo. Tutte ristrutturate anche le 369 stanze. L’insieme dei servizi offerti e dell’ospitalità ricevuta ha fatto meritare ancora una volta al TH Ostuni i voti dei vacanzieri-recensori. Ma evidentemente da queste parti non si adagia sugli allori…

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA