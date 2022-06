Travestito da Sailor Mercury molestava bambini/ Roma, fermato maniaco del Parioli

E’ stato smascherato e identificato l’uomo travestito da Sailor Mercury che aveva provocato il panico negli scorsi giorni al quartiere Parioli di Roma. Quello sconosciuto travestito da una delle protagoniste del cartone animato Sailor Moon si recava presso i giardini fra via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro, masturbandosi, incurante dei passanti e soprattutto dei bambini: qualcuno lo aveva anche filmato, video poi diffuso sul canale Telegram di Welcome to Favelas.

Tumore al colon: rischi più bassi se si consuma pesce in scatola/ Lo studio del Negri

I genitori avevano denunciato il tutto alle autorità mostrando ai carabinieri gli atti osceni compiuti da Sailer Mercury alla luce del sole, e dopo giorni di appostamenti e di indagini, come riferito dai colleghi di RomaToday, alla fine i carabinieri della compagnia locale sono riusciti a dare un’identità all’individuo, braccandolo. “Lo avevo visto anche un paio di volte vestito sempre da Sailor Mercury prima di quel video, ma avrei immaginato una roba del genere – ha raccontato Paolo, un commerciante di zona, a RomaToday – Da diversi giorni non lo abbiamo più visto”.

"Needle spiking", punture con siringa in discoteca, boom in Francia/ C'è un fermo

TRAVESTITO DA SAILOR MERCURY A ROMA: IL SOSPETTO E’ CHE ABBIA AGITO ANCHE ALTROVE

La sua presenza era stata segnalata da giorni nel quartiere, e secondo quanto emerso le forze dell’ordine lo avrebbero fermato il venti maggio scorso mentre si stava cambiando d’abito, e con se aveva uno zaino con dentro altri costumi. Oltre a Sailor Mercury ne aveva uno da Spiderman e un altro da Cheerleader, e non è da escludere che già in altre occasioni avesse frequentato il parco Parioli per masturbarsi. In base a quanto emerso dopo le indagini, il protagonista di tale gesto (che RomaToday definisce “un insospettabile”) senza alcuna spiegazione, proverrebbe da un quartiere della periferia romana, fuori dal raccordo anulare.

Basma, 18enne pakistana scomparsa/ Le amiche: “Scappa da un matrimonio combinato”

Dopo l’identificazione i carabinieri hanno sequestrato i travestimenti dello stesso per poi mandare una informativa in procura. Toccherà ora ai magistrati della capitale decidere di procedere o meno con l’accusa di qualche reato. Il sospetto, come riferisce l’edizione online de Il Messaggero, è che l’uomo abbia preso di mira altre zone della capitale: la sensazione è che l’indagine sia solo all’inizio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA