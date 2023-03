Travis Barker operato alla mano per un incidente/ Salta la reunion con i Blink-182

Travis Barker operato alla mano: ecco cosa è successo

Il musicista Travis Barker è stato operato alla mano, a causa di un incidente avvenuto durante le prove del suo tour. Il batterista si sarebbe dovuto recare alla reunion dei Blink-182, band di cui faceva parte, ma dovrà riposare dopo il suo infortunio.

Barker ha postato una foto sui social che mostra alcune delle sue dita completamente ingessate. A giudicare dal suo ritorno sul web sembra che, al di là di tutto, il musicista stia bene e gli serva solo riposo e un po’ di riabilitazione. A questo proposito, il batterista ha condiviso su Instagram un video in cui il suo medico lo visita e cerca di piegare l’anulare: “Rilassati, so che non è facile” dice rivolgendosi a Travis che subito replica: “Voglio dire sì, è doloroso“.

Vincenzo Donnamaria, padre di Edoardo: choc su Twitter/ "Antonella vincerà il GF Vip"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da travisbarker (@travisbarker)

Travis Barker e il ricovero in ospedale: “dolore lancinante”

Non è la prima esperienza in ospedale per Travis Barker che, lo scorso anno, è stato ricoverato d’urgenza con dei “dolori lancinanti”. A raccontare l’accaduto è lo stesso ex batterista dei Blink che sui social dichiarava: “Sono andato a fare un’endoscopia lunedì e mi sentivo bene.”

Claudio Bisio/ Retroscena sull'amicizia con Michelle Hunziker: "Con lui non è mai cambiato nulla"

E ancora: “Ma dopo cena, ho sviluppato un dolore lancinante e sono stato ricoverato in ospedale da allora. Durante l’endoscopia mi è stato rimosso un polipo molto piccolo proprio in una zona molto sensibile, di solito gestita da specialisti, che purtroppo ha danneggiato un tubo di drenaggio pancreatico. Questo ha provocato una grave pancreatite con pericolo di vita. Sono molto grato che grazie a un trattamento intensivo attualmente mi sento decisamente meglio”. Ad intervenire è anche sua moglie, Kourtney Kardashian, che sul suo profilo Instagram scriveva: “Che settimana spaventosa ed emotiva è stata. La nostra salute è tutto e a volte diamo per scontato quanto velocemente possa cambiare. Io e Travis siamo andati a fare un’endoscopia di routine e lui ha scoperto di avere una pancreatite grave e pericolosa per la vita”.

Lory Del Santo/ "Dopo morte di Conor non riuscivo a sentire le persone ridere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA