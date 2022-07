Travis Barker ricoverato/ “Grave pancreatite dopo endoscopia, ho rischiato la vita”

Travis Barker è stato ricoverato d’urgenza. Ore di paura per il cantante dei Blink-182, che ha raccontato cosa è accaduto ai suoi fans in una storia pubblicata su Instagram. In molti si erano infatti preoccupati e avevano chiesto informazioni in merito alle sue condizioni di salute.

“Sono andato a fare un’endoscopia lunedì e mi sentivo bene. Ma dopo cena, ho sviluppato un dolore lancinante e sono stato ricoverato in ospedale da allora. Durante l’endoscopia mi è stato rimosso un polipo molto piccolo proprio in una zona molto sensibile, di solito gestita da specialisti, che purtroppo ha danneggiato un tubo di drenaggio pancreatico. Questo ha provocato una grave pancreatite con pericolo di vita. Sono molto grato che grazie a un trattamento intensivo attualmente mi sento decisamente meglio”, così ha scritto sul suo profilo. Adesso dunque il peggio sembra essere passato, ma non è stato semplice per il cantante.

Travis Barker ricoverato: parla la moglie Kourtney Kardashian

A commentare quanto accaduto nelle scorse ore è stata anche Kourtney Kardashian, la moglie di Travis Barker, che è attualmente ricoverato. “Che settimana spaventosa ed emotiva è stata. La nostra salute è tutto e a volte diamo per scontato quanto velocemente possa cambiare. Io e Travis siamo andati a fare un’endoscopia di routine e lui ha scoperto di avere una pancreatite grave e pericolosa per la vita”, ha scritto sul suo profilo Instagram. Poi il ringraziamento ai medici e a Dio. “È pazzesco come a volte le parole non possano mai esprimere veramente la gratitudine o i sentimenti che ho dentro di me”.

Infine, la donna ha anche sbottato contro i paparazzi che in questo momento di difficoltà hanno lucrato sulla vicenda. “Hanno venduto foto di me in giro mentre mio marito era in ospedale a lottare per la sua vita. Queste foto in realtà sono state scattate settimane fa. Non mi sono dimenticata. Un nuovo livello di bassezza, monetizzare sul nostro incubo. Davvero poco carino quando in realtà non ho lasciato un attimo. Vergognatevi”, ha concluso.

