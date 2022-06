Travis Barker ricoverato in ospedale/ “Dio salvami” al suo fianco Kourtney Kardashian

Travis Barker, ricoverato in ospedale

Travis Barker è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Secondo quanto riportato dal sito TMZ, martedì mattina il batterista dei Blink-182, accompagnato dalla moglie Kourtney Kardashian, si è presentato al West Hills Hospital and Medical Center nei pressi di Calabasas, in California. Successivamente Barker è stato trasportato in ambulanza al Cedars-Sinai Medical Center per ulteriori cure. Al momento non sono note le condizioni di Travis né i motivi che lo hanno portato in ospedale. Sull’account Twitter di Travis è apparso un tweet che ha fatto preoccupare i fan: “Dio salvami”. La figlia, Alabama Luella Barker, ha chiesto ai suoi follower su Instagram “Mandateci le vostre preghiere”. Parole che fanno intendere che si tratti di qualcosa di grave.

I precedenti problemi di salute di Travis Barker

Non è la prima volta che Travis Barker si trova alla prese con problemi di salute. Nel giugno del 2018, il marito di Kourtney Kardashian venne ricoverato in ospedale per un breve periodo dopo aver sofferto di coaguli di sangue nelle braccia e aver contratto un’infezione da stafilococco. Dopo le dimissioni, il batterista dei Blink-182 intentò una causa contro la struttura ospedaliera per negligenza medica. Ancora prima, nel 2008, Barker fu ricoverato per tre mesi dopo essere sopravvissuto a un incidente aereo nel quale persero la vita quattro persone: i due piloti e due passeggeri. Il musicista riportò ustioni di terzo e quarto grado in oltre metà della superficie del suo corpo. Fu sottoposto a 26 interventi chirurgici e diversi innesti cutanei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TMZ (@tmz_tv)

