Travis Kelce, chi è il futuro marito di Taylor Swift: "Ci siamo trovati in modo molto naturale"

Il mondo della musica e del gossip è in fibrillazione totale per il tanto atteso matrimonio di Taylor Swift, pronta a sposare Travis Kelce. Ma chi è il futuro sposo della cantante tra le più amate al mondo? In una intervista concessa al magazine GQ, Travis Kelce ha colto l’occasione per raccontare come si è evoluta la sua storia con la star della musica: “Nulla in quello che ho fatto è stato controllato o organizzato. È successo davvero in modo naturale, perché ci siamo trovati nella stessa stanza, a essere noi”.

E scendendo nei dettagli personali, quelli che non tutti conoscono in maniera profonda, Travis Kelce ha colto l’occasione per raccontare qualcosa in più di lui e del rapporto con l’artista: “Siamo due persone solari, con valori simili, che apprezzano chi eccelle per ciò che è”. Una complicità nata e che si è evoluta con il passare dei mesi e che ha portato i due a prendere l’importante decisione di convolare a nozze, coronando così il loro sogno d’amore.

Chi è Travis Kelce e come è nata la proposta di matrimonio

Lei cantante, lui giocatore di football americano, la celebre coppia da copertina ha annunciato che il matrimonio sarà presto una certezza. Travis Kelce ha raccontato anche delle similitudini notate tra la donna della sua vita e la madre, un paragone che ha sicuramente giocato a vantaggio della ragazza:

“Entrambe hanno la capacità di guardare in faccia gli altri, dare supporto e lavorare duramente per realizzarsi” ha detto lo sportivo che presto andrà all’altare con la famosa cantante. Un rapporto speciale che molto presto sarà anche ufficiale, per la gioia dei fan.

