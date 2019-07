Travolta da un’auto mentre butta la spazzatura/ Muore giovane mamma di 25 anni

E’ stata travolta e uccisa mentre stava buttando la spazzatura. E’ stata questa la drammatica fine di una ragazza siciliana di 25 anni, la cui vita si è spezzata dopo un banale gesto come quello appunto di gettare l’immondizia. La vittima, come riferisce l’edizione online de Il Giornale di Sicilia, si chiamava Martina Aprile, una giovane ragazza che nella notte appena passata, fra domenica 14 e lunedì 15 luglio, è stata investita attorno alle ore 2:00 precisamente a Cava d’Aliga (provincia di Ragusa), frazione balnera di Scicli. La giovane, che nel suo profilo personale Facebook si definisce “Mamma a tempo pieno”, stava per concludere il suo turno di lavoro, lei che lavorava a tempo pieno in un ristorante della zona, quando si è recata fuori dal locale di viale della Pace per gettare appunto la spazzatura.

TRAVOLTA DA UN’AUTO MENTRE BUTTA LA SPAZZATURA

Peccato però che nell’attraversare la strada le sia piombata addosso un’auto che sopraggiungeva in quegli istanti, una Y10, travolgendo la ragazza nonché il suo collega. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile di Modica e della tenenza di Scicli, nonché gli uomini del 118, ma il personale medico, nonostante tentativi di rianimazione, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane mamma, morta pressoché sul colpo. E’ rimasto ferito ma non in maniera grave il collega della vittima, ricoverato presso l’ospedale locale. L’auto che ha investito i due si è fermata per prestare soccorso, e alla guida della stessa vi era un giovane. Ancora da ricostruire le dinamiche di quanto accaduto, e al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, quindi non è ben chiaro se il guidatore fosse distratto, sotto effetto di stupefacenti, o semplicemente la stessa ragazza abbia attraverso la strada sovrappensiero, senza vedere il mezzo che arrivava. Martina lascia un bimbo piccolo e un compagno.

