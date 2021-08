Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, Rete 4/ Trama e cast del film

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto va in onda su Rete 4 per la sera di oggi, 14 agosto 2021, a partire dalle ore 21,20. La regia è di Lina Wertmuller che ricordiamo per ‘Film d’amore e d’anarchia – Ovvero ‘Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…’, ‘La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia’ del 1978, nello stesso anno ‘Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici’, nel 1983 ‘Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada’, pochi anni dopo anche ‘Notte d’estate con profilo greco, occhi a mandorla e odore di basilico’, insomma una regista che non ama solamente i titoli lunghi, ma anche il sapore del mare e le relazioni difficili.

PARTNERPERFETTO.COM, CANALE 5/ Il film dedicato agli incontri d'amore online

Ma per un film firmato Wertmuller occorre un cast all’altezza della regista e nel nostro film non può mancare una coppia sì comica, ma di altissimo livello interpretativo: Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, il resto è solamente contorno a questa coppia che si basta da sola. Mariangela Melato va ricordata per il cinema, ma fu il teatro la sua vera casa e la propensione drammatica e prosaica della sua recitazione, quando incontra registi come Lina Wertmuller esalta le sue doti. Al fianco di Giancarlo Gianni poi il cocktail è devastante in risate, ma anche nelle sottigliezze che riescono a infondere ai loro personaggi. Giannini è uno dei re della commedia all’italiana di un certo spessore, ma anche Hollywood l’ha voluto per film di grande successo tra i quali ricordiamo ‘Il profumo del mosto selvatico’ al fianco di uno strepitoso Anthony Queen e Keanu Reeves.

RIMINI, RIMINI/ Su Rete 4 la commedia dei Fratelli Vanzina che riempì i cinema

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, la trama del film

Ora leggiamo la trama di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. Nel Mar Mediterraneo scorre sulle onde un ricco yacht del quale la proprietaria è la ricca snob Raffaella Pavone Lanzetti, una borghese anticomunista, lontana dalle problematiche della gente comune, quindi della classe operaia, che si gode lusso e ricchezza gironzolando per il mare, fermandosi nei porti dei villaggi esclusivi come la Costiera Amalfitana, a Capri, la Costa Azzurra, Portofino, la classica borghese annoiata. Alle sue dipendenze troviamo il marinaio Gennarino Carunchio, comunista e siciliano, di quelli che sbarcano il lunario con problemi classici della gente comune e la bella snob non fa altro che rimarcare di continuo la sua agiatezza, cosa che da parecchio fastidio a Gennarino Carunchio.

EMMA FIELDING IL SITO PERDUTO/ Su Rai 2 il film che ha fatto successo in America

Ma il gommone sul quel si trovano rimane in panne e la coppia, così diversa tra loro, dovrà condividere momenti nei quali le discussioni politiche e sociali dimostrano la loro vita agli antipodi, ma Gennarino Carunchio, siciliano e caliente, diverrà ben presto oggetto della passione di Raffaella, ora in preda al bollore sanguigno del marinaio, e lì comunismo o borghesia sfumeranno in una passione travolgente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA