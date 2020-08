Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto/ Video, film su Rete 4

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto andrà in onda in prima serata su Reta 4 alle 21:25 di oggi, 14 agosto. Il film risale al 1974 ed è stato scritto e diretto da Lina Wertmüller. Nel cast spiccano Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, protagonisti assoluti di questo grande classico, ma si distinguono anche Riccardo Salvino, Isa Danieli e Aldo Puglisi. Il film, distribuito da Medusa, vanta la fotografia di Giulio Battiferri e le musiche di Piero Piccioni.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, la trama del film

Ecco la trama di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. Raffaella Pavone Lanzetti è una ricca donna della borghesia che vive le sue vacanze su un grande yacht nel Mar Mediterraneo con i suoi amici ricchi e molto viziati. Passa tutta la crociera a sottolineare quanto sia importante il suo rango sociale e disprezza e insulta i suoi sottoposti tra cui anche Gennarino, un marinaio siciliano comunista che odia i ricchi ma deve sottostare ai loro capricci per sopravvivere. Ad un certo punto della storia però, per un guasto al motore su un gommone i due, provenienti da mondi così diversi si ritrovano soli in mare e approdano su un’isola deserta.

Qua la Pavone perderà il suo status di superiore e si ritroverà invece a sottostare al rozzo marinaio tanto che tra i due scoppierà una grande passione. I due ragionano se farsi salvare o meno in varie occasioni in quanto tornando nella società questo loro sogno ad occhi aperti potrebbe svanire ma alla fine è Gennarino a scegliere di mettere alla prova il loro amore. Riusciranno una volta tornati in società a sopravvivere alle differenze tra i due loro ceti?

