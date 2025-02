Dramma in alcune Rsa della provincia di Firenze, dove tre anziani sono morti e altri sono invece stati ricoverati in ospedale, a seguito di una presunta intossicazione alimentare. Ci sarebbe un altro decesso in un’altra residenza per anziani, ma che non sarebbe direttamente collegato all’intossicazione alimentare. Le Rsa coinvolte sarebbero in totale quattro e sarebbero tutte distribuite su Firenze: sui 179 ospiti presenti nelle quattro strutture, ben 115 avrebbero accusato un malore poco dopo aver mangiato, ma in totale sette sono finiti in ospedale. Una vera e propria strage anche se si sta cercando di capire cosa sia accaduto di preciso.

Si sa con certezza che tutti coloro che si sono sentiti male hanno accusato un virus intestinale, che sembrerebbe essere legato ad un pasto consumato durante la mensa nella struttura. Sulla vicenda è stata aperta una indagine da parte dei carabinieri dei Nas, e presso le Rsa coinvolte si sono recate anche gli uomini dell’ufficio igiene. A chiamare il 118 erano state le stesse strutture, e le cure erano state richieste in particolare per sette pazienti, di cui i tre purtroppo morti.

ANZIANI MORTI IN DELLE RSA PER INTOSSICAZIONE ALIMENTARE: INDAGINI IN CORSO

Sulla vicenda, come detto sopra, è stata aperta una indagine, nel frattempo la Rsa di Monsavano ha fatto sapere che i loro anziani, in precedenza ricoverati in ospedale, sono tutti rientrati nelle proprie residenze. Viene quindi espresso cordoglio nei confronti dei tre anziani deceduti, in attesa poi di comprendere cosa sia accaduto, e al momento non vi è ancora certezza.

Secondo quanto emerso, due delle tre vittime avrebbero 88 e 89 anni, ma resta la grande domanda: cosa è successo? Possibile che una “semplice” intossicazione alimentare abbia potuto uccidere tre anziani? Fondamentale sarà attendere l’esito dell’autopsia che è stata disposta già sulle tre vittime, da cui si capirà l’esatta causa di morte. Sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.

