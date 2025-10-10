Il film "Tre ciotole", tratto dall'omonimo romanzo di Michele Murgia, funziona grazie anche a regia e attori protagonisti

Il film Tre ciotole parla di Marta e Antonio: sono insieme da sette anni. Il loro rapporto è stato sereno, divertente ed eccitante per anni fino a quando qualcosa non si incrina. Il banale litigio confidenziale, in una notte prima di dormire, si trasforma in una rottura definitiva che allontana le loro vite per sprofondarle nel dolore più rassegnato e incredulo.

Michela Murgia, chi era e come è morta?/ La lotta al tumore e alla malattia: "Ho vissuto dieci vite..."

Per Marta, un giorno, sembra quasi arrivato il momento di togliersi la vita. Ma, nel vuoto dei ricordi che si affievoliscono e della nostalgia che annichilisce, arriva qualcosa di ancora più grande e significativo della disperazione amorosa che le fa scoprire il vero senso di una vita da gustare in ogni suo attimo.

Semplicemente, che storia! Una come tante, di un amore che finisce e di una vita che si accartoccia. Una come tante, ma raccontata meravigliosamente. C’è una regia sensibile (Isabel Coixet), due attori che ti sembra di avere davanti (scelti dal piccolo mazzo dei “monumenti” italiani) e un testo scritto con la vita.

CANCEL CULTURE, WOKE, ETC./ Leonardo Caffo, innocenti o no, di “dittatura” si muore

Non spoilero nulla di troppo se ricordo che il film è tratto dall’ultimo romanzo in vita di Michela Murgia, donna di coraggio e libertà, che fino all’ultimo ha prestato la sua sofferenza all’umanità distratta e riottosa, sublimandola in passione insopprimibile per la vita e i suoi timidi doni.

Nel suo omonimo romanzo di racconti, ispirati a se stessa, c’è l’esperienza del dolore amoroso e la sofferenza tutt’altro che immaginaria che la Murgia ha ritagliato in versi e riflessioni che cambiano l’esistenza di chi sopravvive.

L’empatia scatta, insieme al pigro serbatoio delle lacrime. Come potrebbe non succedere? Quale cuore di pietra potrebbe difendersi da questa struggente storia d’amore e di morte?

La Rohrwacher fugge dallo stereotipo sedimentato dei suoi personaggi troppo simili a sé, riuscendo a riempire di colori (e di sfumature) le anche più minime vibrazioni di Marta che parla di sé e del suo mondo interiore al cartonato salvifico di una popstar coreana, che silenziosamente c’è sempre per lei. Una Rohrwacher scontrosa, un po’ chiusa, molto annoiata, a tratti nostalgica, fieramente diversa dal branco degli adulti egocentrici che vedono solo sé e i loro piccoli ingigantiti problemi.

E poi Germano, diligente appassionato dei suoi sogni, imbruttito dalla fatica della routine che decreta inesorabilmente la data di scadenza di ogni relazione.

Quando la storia finisce, finisce il mondo. Per un po’. O a volte per sempre. In attesa di qualcosa di più grande, straordinario, chiassoso, emozionante bussi alla porta del domani. Per Marta purtroppo è la malattia che, nonostante tutto, ispira in lei pensieri vitali nel lento e inesorabile percorso verso la morte.

Lo si legge ovunque, nei più grandi e nei più miseri trattati sull’esistenza, che il valore di quello che hai lo capisci solo quando lo perdi. Ed è così vero, così banale, così lapalissiano che suona strano capirlo sempre e solo quando è troppo tardi.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI