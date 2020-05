TRE DONNE VIVONO SOTTO UN PONTE A MILANO/ Iene, “qui anche durante il lockdown”

Pubblicità

Tre donne vivono sotto il ponte di una ferrovia alla periferia di Milano. Mentre milioni di italiani trascorrevano la quarantena da coronavirus al riparo delle mura domestica, Elena, Erica e Rita sono rimaste lì, avvicinate solamente dai loro 9 inseparabili cagnolini. Della loro storia parleranno questa sera Le Iene Show, con un servizio realizzato da Alessandro Di Sarno che andrà in onda su Italia Uno a partire dalle 21:10. L’inviato del programma Mediaset ha trascorso insieme a loro un giorno e una notte: in questo modo ha potuto rendersi conto con i propri occhi di cosa significhi vivere sotto il ponte di una ferrovia, a maggior ragione per tre donne sole e mentre in tutto il mondo infuria una pandemia. Proprio mentre Alessandro Di Sarno si trovava con loro, un gruppo di persone ha lanciato contro di loro una bottiglia di vetro come intimidazione.

TRE DONNE VIVONO SOTTO UN PONTE A MILANO

Qualcuno potrebbe pensare ad un gesto non poi così grave, ma per tre donne sole che vivono sotto un ponte non è facile riuscire a scrollarsi le tensioni che un atto di questo genere è in grado di suscitare. Elena, Erica e Rita, d’altronde, hanno un passato difficile: come sottolineano Le Iene nelle anticipazioni del servizio sul loro sito, le loro sono tre storie drammatiche di una mamma, della figlia e di una zia. Insieme formano una famiglia tutta particolare che comunque non si perde d’animo dinanzi alle avversità della vita e sogna di vivere in una vera casa, dove poter vivere dignitosamente con i loro 9 amici a quattro zampe. Per farlo, però, hanno bisogno di un lavoro: c’è chi vorrebbe realizzare il desiderio di aprire una pensione per cani. Mentre la più giovane si propone come barista o magazziniera. Qualcuno darà loro una possibilità?



