Tre Manifesti a Ebbing, Missouri/ Su Rai 3 il film vincitore di due Oscar

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri va in onda oggi, giovedì 9 dicembre, alle 21:20 su Rai 3. Questo è il terzo lungometraggio per il cinema di Martin McDonagh (In Bruges, 7 Psicopatici), che affida all’attrice premio Oscar Frances McDormand (Mississipi Burning, Fargo e Nomadland, per citarne solo alcuni), al pluripremiato Woody Harrelson e al camaleontico Sam Rockwell, alla seconda collaborazione con il regista, il compito di portare in scena una storia drammatica, ma delicata e umoristica allo stesso tempo. Troviamo a sorpresa anche Peter Dicklage, l’indimenticabile Tyrion Lannister di Il Trono di Spade in un piccolo ruolo.

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, la trama del film: la disperazione per la morte di una figlia

E ora leggiamo la trama di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Nella tranquilla cittadina di Ebbing, in Missouri, Mildred (McDormand), una madre divorziata, vive lacerata dalla disperazione per quanto accaduto alla figlia adolescente Angela poco tempo prima: sette mesi prima, infatti, la ragazza è stata abusata e bruciata viva.

Afflitta dai sensi di colpa per l’ultima litigata con la figlia prima della tragedia, Mildred è convinta che la polizia locale non stia facendo abbastanza, pertanto, individuati tre manifesti in disuso sulla strada che porta in città, li affitta per manifestare la sua rabbia e il suo sconforto verso lo sceriffo Willoughby (Harrelson), incaricato di seguire l’indagine sulla morte di Angela. Nonostante le condivisibili rivendicazioni di Mildred, l’attenzione che i suoi manifesti attirano spingono le persone a lei vicine – a partire dall’ex marito – a tentare di convincerla a desistere. Nel frattempo, lo sceriffo Willoughby scopre di essere afflitto da un male incurabile allo stadio terminale e decide di evitare di protrarre più del dovuto la sua sofferenza e quella della sua bella famiglia.

Prima di togliersi la vita, scrive una lettera a sua moglie per ringraziarla degli splendidi anni insieme, una a Mildred, per rassicurarla di non essere lei la causa del suo gesto, e una a Jason (Rockwell), iracondo agente di polizia incline alla violenza e all’alcolismo, per fargli coraggio. Dopo una lunga degenza in ospedale, Jason origlia per sbaglio in un pub una sgradevole conversazione tra alcuni uomini: uno di questi si vanta di aver abusato di una ragazza e di averle dato fuoco; in un impeto di rabbia ed eroismo, il poliziotto lo aggredisce graffiandolo per prelevare del DNA dal presunto aggressore. L’uomo purtroppo si rivelerà non essere l’omicida di Angela, ma di un’altra ragazza e rischia di rimanere impunito. Mildred e Jason si trovano a decidere se mettere in atto una vendette catartica e personale o lasciare che la giustizia faccia il suo corso.

Video, il trailer del film “Tre Manifesti a Ebbing, Missouri”





